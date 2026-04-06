Après ce remplacement surprenant, l'Ittihad de Djeddah reçoit un rapport médical concernant la blessure de Al-Nusairi

Dans un développement qui suscite la satisfaction au sein du club Al-Ittihad, des signes encourageants commencent à apparaître concernant la star marocaine Youssef En-Nesyri, alors que les supporters attendent avec impatience de voir ce que les prochains jours leur réservent.

Les examens médicaux effectués sur l'attaquant marocain Youssef El-Nassiri ont confirmé qu'il ne souffrait d'aucune blessure grave, selon le journal saoudien « Al-Riyadiah ».

Le journal précise que El-Nassiri, qui a été remplacé à la 90e minute lors du match de son équipe contre Al-Hazm vendredi dernier (qui s'est soldé par une victoire 1-0 de l'Al-Ittihad lors de la 27e journée du championnat saoudien Roshen), ne souffre que d'une légère fatigue musculaire.

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Al-Nusairi (28 ans) a disputé 10 matchs avec Al-Ittihad depuis son arrivée lors du mercato hivernal en provenance du club turc de Fenerbahçe, au cours desquels il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive.

Par ailleurs, l'entraîneur portugais Sergio Conceição abordera ce lundi la préparation du match de son équipe contre Neom, prévu mercredi prochain dans le cadre de la 29e journée du championnat, lors de l'entraînement principal auquel participeront les titulaires, après que l'équipe s'est contentée dimanche soir d'un entraînement de récupération léger.

Al-Ittihad se prépare également pour un match important contre Al-Wahda (Émirats) le 14 avril dans le cadre de la Ligue des champions de l'Asie, sur son terrain à Djeddah.

L'équipe d'Al-Ittihad occupe actuellement la sixième place du classement du championnat saoudien Roshen avec 45 points.