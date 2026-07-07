Mustafa Shubair s'est distingué lors de la Coupe du monde 2026. Outre son arrêt sur un penalty de Lionel Messi lors des huitièmes de finale face à l'Argentine, le gardien égyptien a attiré l'attention en raison de l'histoire de sa famille, qui a indirectement contribué à modifier l'une des règles les plus célèbres du football, Selon le journal Marca, qui lui a consacré un article pour le présenter au vu de ses performances exceptionnelles lors du tournoi.

Selon le quotidien espagnol, le gardien de 26 ans, originaire du Caire, a été formé au sein du centre de formation d’Al-Ahly avant d’être promu en équipe première en 2020. Le tournant de sa carrière intervient en 2023, lors de la finale de la Ligue des champions d’Afrique : le gardien titulaire Mohamed El-Shenawy se blesse, et il saisit sa chance. Des performances décisives qui lui permettent ensuite de s’imposer comme numéro un en sélection, devant El-Shenawy.

Elle rappelle toutefois que le nom Shoubir ne se résume pas aux exploits de Mostafa, puisqu’il évoque aussi son père, Ahmed Shoubir, gardien de l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde 1990 en Italie, édition marquant le retour des « Pharaons » dans le tournoi après 56 ans d’absence.

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Marca rappelle que cette édition a connu l’un des matchs les plus controversés : lors de la phase de groupes, la rencontre entre l’Égypte et l’Irlande s’est terminée sur un nul blanc, les deux équipes se contentant de renvoyer sans cesse le ballon à leur gardien, alors autorisé à le saisir à mains nues, ce qui a entraîné un gain de temps et ralenti le rythme du jeu.

Elle a ajouté : « Cette rencontre a suscité de vives critiques, plaçant ce cas et d’autres situations similaires sous haute surveillance. Deux ans plus tard, en 1992, la Fédération internationale de football a donc décidé d’introduire la règle de la passe en retrait, qui interdit au gardien de but de saisir le ballon de ses mains si l’un de ses coéquipiers le lui renvoie délibérément du pied, une modification qui a transformé le football moderne.

Plus de trois décennies plus tard, Mostafa Shobeir perpétue l’héritage familial en Coupe du monde, après avoir contribué à mener la sélection égyptienne jusqu’aux huitièmes de finale.

Les Pharaons ont terminé la phase de groupes à la deuxième place avec cinq points, grâce à une victoire et deux nuls, puis ont éliminé l’Australie au tour suivant aux tirs au but (4-2) après un match nul 1-1, avant que leur gardien ne continue de voler la vedette en arrêtant un penalty de Messi face à l’Argentine. Les Pharaons espèrent entrer dans l’histoire ce soir en éliminant le tenant du titre.

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