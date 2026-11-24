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L'Allemand Hans Flick, entraîneur de Barcelone, continue d'écrire l'histoire avec le club catalan. Après la victoire spectaculaire contre Villarreal (3-2), dimanche dernier, il a égalé la performance de Pep Guardiola en nombre de remontées au score et se rapproche du record détenu par Johan Cruyff.

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Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Flick ne s'est pas contenté de maintenir Barcelone en tête de la Liga, avec 3 points d'avance sur le Real Madrid. Il a aussi signé un nouvel exploit en atteignant sa 24e remontée au score en 134 matchs à la tête du club catalan, égalant ainsi le total de Guardiola, qui avait eu besoin de 249 matchs pour réaliser le même nombre de remontées durant son passage sur le banc de Barcelone.

Même si Flick préférerait sans doute éviter de souffrir de la sorte et de trop épuiser ses joueurs pendant les matchs, le technicien allemand se rapproche désormais du record de remontées au score, détenu par le Néerlandais Johan Cruyff, auteur de 28 remontées en 430 matchs avec le club catalan.

La magie de la remontada

Lors de sa première saison à Barcelone, après sa prise de fonctions à l'été 2024, Flick a signé 9 remontées au score, dont 6 en Liga et une épique en Ligue des champions, lorsque son équipe a transformé un retard de 2-4 en victoire 5-4.

Flick a également réussi deux remontées inoubliables face au Real Madrid, qui ont permis à Barcelone de remporter deux titres. La première a eu lieu en Arabie saoudite, lorsque l'équipe a renversé un score de 0-1 pour s'imposer 5-2 et décrocher la Supercoupe d'Espagne.

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La seconde est survenue quelques mois plus tard, en finale de la Coupe du Roi disputée au stade de La Cartuja, lorsque Barcelone a transformé un retard de 1-2 en victoire 3-2, grâce à un but de Jules Koundé à la 115e minute, en prolongation.

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Le nombre de remontadas de Flick a atteint 10 la saison dernière, dont 7 en Liga, la plus marquante étant celle obtenue face à l'Atlético de Madrid au Riyadh Air Metropolitano, qui a failli offrir le titre à Barcelone, ainsi que 3 en Ligue des champions.

Cette saison, le technicien allemand compte déjà 5 remontées au score, une en Ligue des champions et 4 en Liga, ce qui fait de lui l'entraîneur ayant signé le plus de remontées dans les grands championnats européens, à égalité avec l'Inter Milan.