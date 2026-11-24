L'Allemand Hans Flick, entraîneur de Barcelone, continue d'écrire l'histoire avec le club catalan. Après la victoire spectaculaire contre Villarreal (3-2), dimanche dernier, il a égalé la performance de Pep Guardiola en nombre de remontées au score et se rapproche du record détenu par Johan Cruyff.
Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Flick ne s'est pas contenté de maintenir Barcelone en tête de la Liga, avec 3 points d'avance sur le Real Madrid. Il a aussi signé un nouvel exploit en atteignant sa 24e remontée au score en 134 matchs à la tête du club catalan, égalant ainsi le total de Guardiola, qui avait eu besoin de 249 matchs pour réaliser le même nombre de remontées durant son passage sur le banc de Barcelone.
Même si Flick préférerait sans doute éviter de souffrir de la sorte et de trop épuiser ses joueurs pendant les matchs, le technicien allemand se rapproche désormais du record de remontées au score, détenu par le Néerlandais Johan Cruyff, auteur de 28 remontées en 430 matchs avec le club catalan.
La magie de la remontada
Lors de sa première saison à Barcelone, après sa prise de fonctions à l'été 2024, Flick a signé 9 remontées au score, dont 6 en Liga et une épique en Ligue des champions, lorsque son équipe a transformé un retard de 2-4 en victoire 5-4.
Flick a également réussi deux remontées inoubliables face au Real Madrid, qui ont permis à Barcelone de remporter deux titres. La première a eu lieu en Arabie saoudite, lorsque l'équipe a renversé un score de 0-1 pour s'imposer 5-2 et décrocher la Supercoupe d'Espagne.
La seconde est survenue quelques mois plus tard, en finale de la Coupe du Roi disputée au stade de La Cartuja, lorsque Barcelone a transformé un retard de 1-2 en victoire 3-2, grâce à un but de Jules Koundé à la 115e minute, en prolongation.
Le nombre de remontadas de Flick a atteint 10 la saison dernière, dont 7 en Liga, la plus marquante étant celle obtenue face à l'Atlético de Madrid au Riyadh Air Metropolitano, qui a failli offrir le titre à Barcelone, ainsi que 3 en Ligue des champions.
Cette saison, le technicien allemand compte déjà 5 remontées au score, une en Ligue des champions et 4 en Liga, ce qui fait de lui l'entraîneur ayant signé le plus de remontées dans les grands championnats européens, à égalité avec l'Inter Milan.
Voir le profil de l'auteur
J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom
* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso
* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs
* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme