Le Cap-Vert est toujours invaincu après son deuxième match dans l’histoire de la Coupe du monde. Après son retentissant match nul face à l’Espagne (0-0), il a de nouveau obtenu un partage, cette fois contre l’Uruguay, double championne du monde : 2-2. Une victoire contre l’Arabie saoudite lors de la dernière journée enverrait les Cap-Verdiens en huitièmes de finale, et même un match nul pourrait suffire. Avec deux points au compteur, l’Uruguay doit quant à lui battre l’Espagne, ce qui s’annonce comme une tâche ardue.

Comme prévu, l’Uruguay a largement dominé la possession, mais, privé de créativité au milieu de terrain, il s’est créé peu d’occasions pendant une bonne partie de la rencontre.

La meilleure occasion uruguayenne est d’ailleurs née d’une contre-attaque : Agustín Canobbio a lancé Federico Valverde, dont la frappe du gauche, trop croisée, a frôlé le cadre alors qu’il était en position idéale face au gardien cap-verdien Vozinha.

La menace cap-verdienne s’est principalement matérialisée sur coups de pied arrêtés, et c’est logiquement sur l’un d’eux que le verrou a sauté : Kevin Pina a enroulé un coup franc au-dessus d’un mur mal aligné (Maxi Araújo et Federico Viñas), surprenant le gardien expérimenté Fernando Muslera (40 ans), battu sur sa droite : 0-1.

L’avantage cap-verdien fut toutefois de courte durée. Un centre précis de Valverde fut dévié de la tête par Sidny Lopes Cabral, natif de Rotterdam, contre son propre poteau, et Araújo, le plus prompt sur le rebond, égalisa : 1-1. Il s’agissait déjà du deuxième but en Coupe du monde pour l’attaquant du Sporting.

Juste avant la mi-temps, l’Uruguay a pourtant repris l’avantage. Un centre en profondeur de Manuel Ugarte a trouvé la tête d’Araújo, qui a servi Agustín Canobbio, oublié au second poteau. L’attaquant de Fluminense a conclu à bout portant (2-1).

À l’heure de jeu, à peine Deroy Duarte entré en jeu, le Cap-Vert a soudainement égalisé. Muslera a mal apprécié une passe en profondeur de Mathias Oliveira, est arrivé trop tard au ballon et a vu Hélio Varela en profiter en glissant le ballon dans le but vide : 2-2.

Juste avant la mi-temps, l’Uruguay pensait repasser devant sur corner, mais, après un cafouillage devant Vozinha, le troisième but d’Araújo était finalement refusé pour hors-jeu.

Malgré l’entrée de Nicolás de la Cruz et Darwin Núñez, l’Uruguay, dominateur, n’a pas réussi à reprendre l’avantage, tandis que le Cap-Vert, solide et opportuniste, a continué à pointer les espaces. Les Requins Bleus, qui défieront l’Arabie saoudite lors de leur dernière sortie, abordent ainsi la phase finale avec un capital confiance intéressant.