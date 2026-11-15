Partager Suivez GOAL sur Google

L'Angleterre a mis un terme à l'incroyable invincibilité de l'Espagne en lui infligeant une défaite spectaculaire sur le score de (3-2) dimanche soir, au stade Metropolitano, lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations européennes, mettant ainsi fin à une série qui aura duré 968 jours, la plus longue parmi les sélections européennes toutes compétitions confondues.

Publicité

Le réseau de statistiques Opta a révélé que la défaite face à l'Angleterre était la première de la sélection espagnole depuis mars 2024, lorsqu'elle s'était inclinée face à la Colombie en match amical, mettant ainsi fin à une série de 43 matches consécutifs sans défaite, un chiffre exceptionnel qui reflète l'ampleur de la régularité affichée par la sélection espagnole, championne du monde, durant cette période.

Et l'importance de la victoire anglaise ne s'est pas limitée à mettre fin à la série de l'Espagne, puisque la sélection des Three Lions a réalisé un autre exploit historique, en battant pour la première fois de son histoire la sélection classée première au monde au classement de la Fédération internationale de football, lors d'un match disputé hors d'Angleterre, et ce à sa septième tentative depuis le lancement des classements FIFA en 1992.

Opta a ajouté que la sélection anglaise a réalisé un exploit sans précédent au niveau de ses résultats à l'extérieur, après avoir atteint dix victoires consécutives hors de ses bases toutes compétitions confondues, la première fois qu'elle parvient à réaliser une telle série dans son histoire, confirmant ainsi sa progression dans les matches qu'elle dispute loin de son public.

Ces chiffres sont survenus après une soirée exceptionnelle pour la sélection anglaise sous la houlette de Thomas Tuchel, qui a vu son équipe livrer une prestation solide face au champion du monde et imposer sa domination durant la première période, avant de traduire sa supériorité par une ouverture du score signée Harry Kane sur penalty à la 45e minute, après avoir été fauché dans la surface de réparation.

Publicité Publicité

Dès le début de la seconde période, les Anglais ont poursuivi leur supériorité et Ezri Konsa a inscrit le deuxième but à la 53e minute sur un corner exécuté par Declan Rice, avant que Ben White n'ajoute le troisième but quatre minutes plus tard, en profitant d'une contre-attaque rapide menée par Jude Bellingham.

Malgré cette avance de trois buts, le match a connu un tournant majeur après l'expulsion d'Elliot Anderson à la 64e minute, à la suite d'une faute sur Lamine Yamal dans la surface de réparation, offrant à la sélection espagnole un penalty transformé par Mikel Oyarzabal pour réduire l'écart à la 65e minute, avant que Nico Williams n'ajoute le deuxième but de la Roja à la 75e minute.

Tuchel a ensuite été contraint de renforcer le secteur défensif et de procéder à plusieurs changements pour préserver son avance, face à la pression espagnole continue durant les dernières minutes, mais la sélection anglaise est parvenue à tenir jusqu'au coup de sifflet final, s'adjugeant la victoire sur le score de 3-2 et prenant la tête du groupe en Ligue des nations de l'UEFA.