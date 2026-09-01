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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Après 48 heures de son arrivée : Al-Ahli fait rapidement entrer Watkins dans l'histoire d'Al-Hilal

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
O. Watkins
Arabie saoudite
Angleterre

L'attaquant anglais a participé au Clasico

Le club saoudien d'Al-Ahli a offert à l'Anglais Ollie Watkins, nouvel attaquant d'Al-Hilal, l'occasion d'entrer dans l'histoire, à peine 48 heures environ après l'annonce de son recrutement.

Al-Hilal a reçu Al-Ahli, ce mardi, au Kingdom Arena, dans un match reporté de la troisième journée du championnat saoudien Roshn.

Au début de la seconde période, l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, a décidé de faire entrer Ollie Watkins en remplacement du jeune attaquant ivoirien Mohamed Kader Meïté, à peine 48 heures après son recrutement.

Al-Hilal a annoncé avant-hier dimanche le recrutement d'Ollie Watkins, en provenance d'Aston Villa, dans une transaction estimée à environ 60 millions d'euros, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

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Selon les chaînes « Thmanyah », diffuseurs du championnat saoudien, Ollie Watkins est devenu le premier joueur anglais à disputer un match avec Al-Hilal sur toute sa longue histoire, un fait historique impossible à reproduire.

L'entrée de l'attaquant anglais était logique, alors qu'Al-Hilal menait deux buts à zéro, en plus du fait qu'Al-Ahli a disputé toute la seconde période à seulement 10 joueurs, après l'expulsion de son défenseur turc Merih Demiral à la fin de la première période.

Rappelons que Watkins sera l'attaquant numéro un d'Al-Hilal lors de la nouvelle saison, après le départ des attaquants le Français Karim Benzema, l'Uruguayen Darwin Núñez et le Brésilien Marcos Leonardo lors du mercato estival en cours.

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