Après 22 matches, Chelsea fait d'une pierre deux coups face à Everton

Chelsea a fait d'une pierre deux coups, ce samedi soir, après la précieuse victoire décrochée sur la pelouse d'Everton (2-0), lors de la neuvième journée de Premier League.

Le Portugais Pedro Neto a inscrit les deux buts des Blues, le premier après seulement 43 secondes de jeu en seconde période, avant d'ajouter le second à la 90e minute, offrant à son équipe trois points à l'extérieur et une montée à la quatrième place du classement.

Chelsea : un clean sheet après 22 matches

Au-delà d'avoir infligé à Everton sa première défaite de la saison en cours, le plus important pour l'équipe de l'entraîneur Xabi Alonso est que cette victoire s'est accompagnée d'une cage inviolée en Premier League pour la première fois depuis janvier dernier, mettant fin à une série de 22 matches consécutifs en championnat durant lesquels ses filets avaient tremblé au moins une fois, selon les données de Squawka.

La dernière fois que Chelsea avait gardé sa cage inviolée en championnat remontait au 17 janvier, lors de sa victoire face à Brentford (2-0).