Après 15 minutes : le cauchemar des blessures poursuit l'ancienne star du Barça

Le cauchemar des blessures est revenu hanter Ansu Fati, l'ancienne star du Barça, qui évolue actuellement sous les couleurs de Monaco, en France.

Le quotidien Sport a indiqué que Fati a subi une nouvelle rechute physique ce dimanche soir, lors de la rencontre entre Monaco et Lille, dans le cadre du championnat de France.

Fati n'a pu tenir sur la pelouse qu'environ 15 minutes avant de demander à être remplacé en raison de douleurs ressenties à l'arrière de sa jambe droite.

Les premiers indices n'incitent pas à l'optimisme. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une blessure musculaire, mais il faudra attendre les examens médicaux que Fati passera à Monaco dans les prochaines heures pour connaître le diagnostic précis et la durée prévue de sa convalescence.

Ansu Fati a quitté la pelouse sur ses jambes, visiblement déçu, conscient que cette nouvelle rechute survient à l'une des périodes les plus importantes de sa carrière ces derniers temps.

Cette rechute représente un coup dur pour Ansu Fati, qui avait commencé à retrouver son meilleur niveau. Après avoir surmonté une véritable épreuve d'environ 4 mois, durant laquelle il avait été dans l'incapacité de disputer des matches en raison de problèmes physiques, Ansu avait réussi à retrouver de la régularité et de la confiance.

Ses statistiques étaient encourageantes, après avoir inscrit deux buts lors de ses trois derniers matches, confirmant qu'il conservait ce sens du but qui avait fait de lui l'un des talents les plus prometteurs du football européen.

Son aventure avec Monaco était censée représenter une occasion de se débarrasser du spectre des blessures qui a marqué une grande partie de sa carrière footballistique. L'attaquant commençait à trouver sa place au sein de l'équipe et à retrouver un rôle de premier plan, après de longs mois d'incertitude.

Désormais, le joueur fait face à une nouvelle situation. La source d'inquiétude ne se limite pas à la gravité de la blessure éventuelle, mais concerne aussi son impact sur la régularité qu'il avait déployé tant d'efforts à retrouver.

En attendant le diagnostic définitif, Ansu Fati se retrouve une nouvelle fois dans une situation qui ne lui est que trop familière. Alors qu'il semblait commencer à voir le bout du tunnel, son corps est revenu le placer face à une nouvelle épreuve.