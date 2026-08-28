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Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport
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Après 15 ans : Al-Hilal égale un record historique et rejoint Al-Nassr

Al Khaleej vs Al Hilal
Al Khaleej
Al Hilal
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le Zamalek écrit l'histoire

Al-Hilal a écrit un nouveau chapitre de son histoire en Roshn Saudi League, après avoir livré une première période exceptionnelle face à Al-Khaleej, en parvenant à inscrire 5 buts au cours des 45 premières minutes, lors de cette rencontre de la quatrième journée marquée par une large domination offensive du « Leader ».

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Al-Hilal a imposé sa domination totale sur le déroulement de la première mi-temps, profitant d'une grande efficacité offensive qui a transformé les occasions en buts successifs, pour terminer la première période de la rencontre en tête sur le score de 5-1, dans un début offensif éclatant qui a rendu la partie ouverte à toutes les possibilités.

Selon le réseau de statistiques footballistiques « Opta », Al-Hilal a inscrit 5 buts au cours de la première période pour la deuxième fois seulement de son histoire en championnat professionnel, après avoir réalisé la même performance face à Al-Qadsiah en octobre 2011.

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La première fois où Al-Hilal était parvenu à inscrire cinq buts en une seule mi-temps remonte à plus de 15 ans, avant que le « Leader » ne rééditât l'exploit face à Al-Khaleej, confirmant ainsi sa capacité à livrer des périodes offensives exceptionnelles dans la compétition.

Avec ce chiffre, Al-Hilal a égalé Al-Nassr comme l'équipe ayant le plus souvent inscrit 5 buts ou plus au cours de la première période lors de deux matchs différents dans l'histoire du championnat professionnel, le « Leader » ajoutant ainsi une nouvelle performance collective à son palmarès historique dans la compétition.

Ce début face à Al-Khaleej reflète la grande puissance offensive dont fait preuve Al-Hilal en ce début de saison, d'autant plus qu'inscrire cinq buts en une seule mi-temps n'arrive pas souvent en Roshn Saudi League, l'équipe confirmant dès le départ sa capacité à transformer sa domination en une large supériorité au tableau d'affichage.

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