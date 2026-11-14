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La légende brésilienne Ronaldinho s'apprête à faire son retour sur les terrains sous les couleurs du club de Ravenne, après avoir dévoilé deux raisons derrière son accord pour disputer un match officiel avec l'équipe face à Forlì, demain dimanche, dans le cadre des compétitions de la troisième division italienne, et ce malgré sa retraite du football depuis 11 ans.

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Ronaldinho a affirmé que « l'amitié » qui le lie à Ignazio Cipriani, président du club de Ravenne, a été l'une des principales raisons qui l'ont poussé à accepter de vivre cette expérience, aux côtés de son ambition de réaliser certains objectifs futurs communs.

La star brésilienne doit faire son retour sur les terrains demain dimanche 15 novembre, lorsqu'elle participera avec Ravenne à la rencontre face à son voisin Forlì, dans le cadre des compétitions de troisième division italienne.

Andrea Mandorlini, l'entraîneur de Ravenne, a tranché la polémique concernant le rôle de Ronaldinho lors du match, après avoir confirmé qu'il serait titulaire et qu'il jouerait environ 30 minutes.

Ronaldinho a déjà évolué en Italie sous le maillot de l'AC Milan entre 2008 et 2011, et il avait réussi à inscrire son premier but avec les Rossoneri lors d'un derby face à l'Inter Milan.

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Ronaldinho a déclaré, dans des propos accordés au journal italien « La Gazzetta dello Sport » : « C'était mon premier but en Italie, et c'était un but particulier, que je n'oublie évidemment pas, d'autant plus que les gens me le rappellent presque à chaque fois que je reviens en Italie. »

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Il a ajouté : « Ma période avec le Milan a été merveilleuse pour tout le monde, que ce soit pour les personnes qui m'accueillaient, ou pour les buts et les souvenirs que j'ai vécus. Les buts, les entraînements, le centre d'entraînement de Milanello, le but du derby, mes coéquipiers et les victoires... Le Milan représente toujours un souvenir merveilleux pour moi, à tous les égards. »

Ronaldinho est arrivé en Italie vendredi et a dîné avec ses coéquipiers hier soir, avant de les rejoindre aujourd'hui pour disputer sa première séance d'entraînement avec Ravenne.

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La star brésilienne a précisé : « Je veux désormais rendre heureux les supporters de Ravenne, en raison de la grande passion qu'ils possèdent. »

Il a poursuivi : « Je suis heureux de pouvoir revenir sur le terrain après tout ce long temps. J'aime l'idée de pouvoir rendre heureux ces nouveaux supporters qui sont désormais devenus les miens. »

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Le dernier match officiel disputé par Ronaldinho remonte à 2015, sous le maillot de Fluminense face à Goiás, tandis que son dernier match avec le Milan remonte à décembre 2010, lorsqu'il avait affronté la Roma.

Au sujet des raisons qui l'ont poussé à accepter de disputer un match officiel 11 ans après sa retraite, Ronaldinho a répondu : « En raison de l'amitié qui nous lie à Ignazio Cipriani, le président de Ravenne, et en raison des objectifs que nous souhaitons réaliser à l'avenir. »

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Il a enchaîné : « Je suis ici pour vivre une expérience unique, particulière et différente dans ma vie, et je pense que ce sera une journée exceptionnelle pour les autres joueurs également, ou du moins je l'espère. »

Il a conclu : « L'occasion m'est désormais offerte de faire quelque chose de nouveau dans le football à nouveau, ce qui me rend heureux, ainsi que d'offrir aux supporters une belle journée, alors qu'ils vivent avec bonheur le début de cette merveilleuse aventure. Tout ce que je souhaite, c'est que nous passions tous ensemble une agréable journée. »