Manchester City a subi un nouveau revers dans ses tentatives de contester sa condamnation pour 114 infractions sur les 115 qui lui ont été reprochées par la Premier League, après que des rapports ont révélé que des preuves préalablement fournies par le club à l'UEFA pourraient contredire l'un des principaux axes de sa défense.

Manchester City a été reconnu coupable la semaine dernière d'avoir commis 114 infractions relatives à la période comprise entre 2009 et 2018, dans l'affaire au cours de laquelle la Premier League a accusé le club d'avoir utilisé des contrats de sponsoring « fictifs » afin de gonfler ses revenus d'environ 900 millions de livres sterling.

Malgré la décision de condamnation, Manchester City maintient qu'il est innocent et nie avoir commis la moindre infraction, affirmant détenir des « preuves irréfutables » de nature à établir la validité de sa position.

Une commission indépendante composée de trois personnes doit examiner l'appel du club, la décision devant être rendue avant la fin de l'année.

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L'un des principaux axes de la défense de Manchester City consiste à affirmer que les contrats de sponsoring en litige étaient légitimes, et que l'argent provenait du gouvernement émirati, et non des propriétaires du club via le groupe Abu Dhabi United Group for Investment « ADUG ».

Les règlements de la Premier League autorisent les entités appartenant à des États à sponsoriser des clubs, ce qui pourrait soutenir la position de City dans cette affaire et prouver — selon son argumentaire — que l'Abu Dhabi United Group n'était pas à l'origine de contrats de sponsoring illégaux.

Mais cette défense a subi un nouveau revers après que de précédents rapports ont révélé que la compagnie Etihad Airways, principal sponsor de Manchester City, avait indiqué au département américain du Commerce, des Transports et des Affaires étrangères en 2015 que les rapports évoquant la prise en charge par le gouvernement émirati des coûts des contrats de sponsoring étaient « mensongers », et ce dans le cadre d'une enquête relative aux compagnies aériennes appartenant à des États.

Des preuves fournies par City à l'UEFA

Selon le journal «The Times », les preuves que Manchester City a fournies à l'UEFA il y a plus de six ans pourraient compliquer davantage la position du club dans son appel contre les accusations de contrats de sponsoring « fictifs ».

Le journal a rapporté que City avait indiqué à l'UEFA que deux versements d'une valeur de 15 millions de livres sterling chacun, transférés en 2012 et 2013, avaient été réglés par Jaber Mohamed, le directeur général de la cour du prince héritier des Émirats.

Mais les rapports indiquent que Manchester City n'a pas informé l'UEFA des preuves reliant Jaber Mohamed à la cour du prince héritier, et s'est contenté de dire que « le paiement avait été effectué sur ordre de l'Abu Dhabi United Group for Investment ».

Selon ce que rapportent les rapports, les deux versements étaient censés être réglés par Etisalat, l'une des entreprises sponsors de Manchester City, dont l'État des Émirats détient la part majoritaire.

Cela intervient alors que la défense de City s'appuie sur le fait que c'est le gouvernement émirati qui a financé les contrats de sponsoring mis en cause, ce qui soulève des interrogations quant à l'absence de communication de cette version à l'UEFA dans les preuves fournies par le club il y a des années.

Le témoignage d'Etihad provoque une autre crise

Ces développements ne constituent pas le premier revers que subit la défense de Manchester City, après l'apparition plus tôt de preuves liées à la compagnie Etihad Airways.

En 2015, l'entreprise appartenant au gouvernement émirati a présenté des déclarations au département américain du Commerce, des Transports et des Affaires étrangères, lors d'une enquête concernant les compagnies aériennes appartenant à des États, dans lesquelles elle a nié la véracité des allégations selon lesquelles le gouvernement finançait les contrats de sponsoring.

L'entreprise avait alors déclaré, dans un communiqué, que sa propriété gouvernementale existait depuis sa création, et qu'elle n'avait jamais reçu de soutien financier du gouvernement d'Abu Dhabi, précisant que son financement provenait d'un mélange de capitaux et de prêts accordés par les actionnaires ainsi que de prêts commerciaux.

Elle a ajouté que le capital des actionnaires et les prêts ne constituaient pas un soutien financier au sens d'une quelconque définition en vigueur, mais représentaient les moyens d'investissement du gouvernement d'Abu Dhabi dans un modèle commercial prospère.