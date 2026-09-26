Le nom de l'Algérien Riyad Mahrez, ancienne star d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, est revenu sur le devant de la scène, au milieu des interrogations sur un éventuel retour en Roshn Saudi League lors du prochain mercato hivernal, après que le joueur est récemment apparu dans une condition physique remarquable qui a suscité l'intérêt du public saoudien.

Mahrez avait quitté Al-Ahli au début de la saison en cours, à la suite de la résiliation de son contrat, mais il n'a rejoint aucune équipe depuis, laissant son avenir footballistique ouvert à de nombreuses possibilités, dans l'attente de sa prochaine destination.

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Mahrez retrouve sa forme : une apparition qui fait débat

Ces derniers temps, la star algérienne suit un programme de réathlétisation intensif sous la supervision de son entraîneur personnel, dans le cadre de sa volonté de retrouver sa condition physique et de faire son retour sur les terrains dans les meilleures conditions possibles.









Mahrez est apparu sur la plateforme « X » dans une série de photos qui ont révélé une nette évolution de sa condition physique, affichant une forme remarquable, ce qui a relancé les discussions sur un possible retour à la compétition.

Ces photos ont suscité une large réaction parmi le public saoudien, dont certains membres ont exprimé leur désir de revoir Mahrez en Roshn League, notamment après son précédent passage à Al-Ahli, qui l'avait vu prendre part aux compétitions du football saoudien.

L'hiver ouvrira-t-il la porte du retour ?

Malgré la multiplication des spéculations sur l'avenir de Mahrez, sa remarquable apparition physique ne signifie pas nécessairement que son retour en Roshn League est proche, en l'absence de toute annonce officielle sur sa prochaine destination ou d'éventuelles négociations avec un club saoudien.

À l'approche du mercato hivernal, le nom de Mahrez reste au cœur de l'attention, tandis que le public guette ce que réservera la période à venir, et si la star algérienne fera son retour sur les terrains saoudiens ou choisira une nouvelle destination pour poursuivre sa carrière.