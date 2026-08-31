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Aperçu d’Ipswich Town - Liverpool en Premier League : Liverpool continue d’encaisser des buts

Ipswich
Liverpool
Premier League
V. Munoz
D. Szoboszlai

Présentation complète du match entre Ipswich et Liverpool en Premier League, sous les projecteurs du vendredi soir. Nous évoquons les aspects tactiques, les nouvelles des équipes et plus encore.

crest
Premier League - Journée 3
Portman Road

Ipswich Town vs Liverpool débute le 4 septembre 2026 à 15h00 EST et 20h00 GMT.

Ipswich Town vs Liverpool promet des buts

Les Tractor Boys sont là pour faire le spectacle

Les matches du promu Ipswich Town valent déjà le prix du billet. Ses deux premières sorties ont déjà produit 10 buts, après une victoire 2-1 contre Sunderland et une défaite 5-2 à Old Trafford face à Manchester United. L’attaque n’est peut-être pas sa meilleure forme de défense, mais il ne faut pas s’attendre à voir les Tractor Boys reculer lorsque le puissant Liverpool se déplacera à Portman Road. Abdul Fatawu a été l’une des principales forces créatives de l’équipe de Gary O'Neil, avec trois occasions créées jusqu’ici et une passe décisive à son actif. Julio Enciso a délivré une passe décisive lors des deux matches de Premier League disputés jusqu’à présent.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

L’absence de clean sheets chez Liverpool sera une source d’inquiétude

Le nouvel entraîneur de Liverpool, Ander Iraola, voudra resserrer les boulons derrière après avoir vu son équipe encaisser quatre buts lors de ses deux premières sorties. Liverpool a fait match nul 2-2 à Newcastle, puis a signé le même score face à Nottingham Forest à Anfield ce week-end. La capacité de Liverpool à marquer tard pour arracher un point dans les deux matches constituera un maigre motif de satisfaction pour Iraola, qui a vu son compatriote Victor Munoz inscrire son premier but pour le club contre Forest.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Statistiques clés et nouvelles des blessés

  • Seuls Chelsea (12) et Brighton (11) ont enregistré un total de buts supérieur aux 10 inscrits lors des matches d’Ipswich.
  • En remontant à la saison dernière, Liverpool reste sur huit matches de Premier League sans clean sheet.
  • Liverpool a encaissé 15 buts lors de ses huit dernières rencontres de Premier League.
  • Les absents de longue durée sur blessure à Liverpool sont Hugo Ekitike et Conor Bradley.

Compositions probables

Ipswich (4-2-3-1) : Scherpen ; O'Shea, Diop, Greaves, Davis ; Nunez, Lukic ; Fatawu, Enciso, Maeda ; Emersonn.

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson ; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez ; Mac Allister, Szoboszlai ; Gakpo, Wirtz, Munoz ; Isak.

Nouvelles des équipes et effectifs

Ipswich vs Liverpool Équipes probables

Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formation
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Entraineur

  • Gary O´Neil

Gary O'Neil doit composer sans Azor Matusiwa, Jack Taylor et Jaden Philogene-Bidace, blessés avant cette rencontre. Aucune suspension n’est actuellement enregistrée pour l’équipe à domicile, et O'Neil n’a pas confirmé de composition probable. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Andoni Iraola doit faire face à une longue liste d’absents du côté de Liverpool. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic et Giovanni Leoni sont tous forfaits sur blessure. Aucune suspension n’est en vigueur, et Liverpool n’a pas encore confirmé son onze probable.

Forme

IPS

IPS - Forme

RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
MUN
D5-2
But marqué (encaissé)
14/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LIV

LIV - Forme

ASM
D2-3
COM
N0-0
COM
V2-0
NEW
N2-2
NFO
N2-2
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Ipswich aborde ce match avec trois victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 5-2 contre Manchester United en Premier League le 30 août, un résultat qui a mis fin à une série de trois victoires consécutives. Avant cette défaite, l’équipe d’O'Neil avait battu Leicester City 3-1 en Carabao Cup et Sunderland 2-1 en championnat. Ses cinq derniers matches comprennent également une victoire 4-2 sur le terrain de l’Union Berlin et un succès 3-0 en amical face au Rayo Vallecano.

Liverpool a enregistré une victoire, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été un nul 2-2 à Nottingham Forest en Premier League le 29 août. L’équipe d’Iraola a également fait match nul 2-2 à Newcastle United lors de son ouverture de championnat et a battu Côme 2-0 en amical de pré-saison, même si elle s’est aussi inclinée 2-3 contre Monaco et a fait 0-0 contre Côme lors de matches de préparation précédents. Liverpool a marqué six buts et en a encaissé sept sur l’ensemble de ces cinq matches.

Confrontations directes

Face à face

IpswichNulLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
FDM
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FDM
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
FDM
1Buts marqués17
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 25 janvier 2025, lorsque Liverpool a battu Ipswich Town 4-1 à Anfield en Premier League. Avant cela, Ipswich avait reçu Liverpool à Portman Road le 17 août 2024, avec une victoire 2-0 de Liverpool. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Liverpool détient un net avantage, avec trois victoires contre aucune pour Ipswich, pour deux nuls, et un seul but encaissé lors des deux rencontres de Premier League les plus récentes.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
HullHullHUL
220030+36
V
V
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
N
V
5
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
N
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
N
V
7
LeedsLeedsLEE
211021+14
N
V
8
BrightonBrightonBHA
210174+33
D
V
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
D
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
D
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
N
N
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
N
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
N
D
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
D
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement de Premier League, Ipswich Town occupe actuellement la 12e place, avec Liverpool juste derrière en 13e position.

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