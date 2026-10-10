La trêve internationale n’est pas appréciée par tous les entraîneurs d’Eredivisie, mais pour Anthony Correia, cette pause n’est pas mal tombée. L’entraîneur a connu un début de saison calamiteux avec le FC Utrecht, ce qui l’a obligé à effectuer un travail de réparation ces dernières semaines.

En plus de s’entraîner très dur, il l’a fait à travers une méthode de team building particulière : un exercice militaire extrêmement éprouvant. « Je peux vous dire que c’était très dur. Pas normal », raconte Correia à De Telegraaf.

« À un moment donné, on est tout simplement fatigué. Alors cela devient si éprouvant physiquement que l’on commence à être testé mentalement. Oui, c’était vraiment intense. Si j’avais su à l’avance ce que nous allions faire, j’aurais peut-être dit : c’est pour les joueurs et pas pour le staff », poursuit Correia, qui a donc lui aussi participé avec son staff à cette épreuve militaire d’endurance.

« À un moment donné, tout le monde s’est aussi tu », décrit Correia au sujet de l’ambiance dans le groupe. « Plus personne ne parlait, tout le monde essayait de survivre. Et il faut survivre ensemble, car si un maillon lâche, il faut passer à une autre mission. On ne veut pas ça, parce qu’on encaisse déjà tellement physiquement qu’on n’a pas envie d’en faire encore plus. »

C’est justement l’aspect mental qui avait de l’importance, car la confiance à Utrecht était tombée au plus bas après ce faux départ en Eredivisie. « L’idée de départ était de travailler la performance sous pression, le team building, le fait de se rapprocher les uns des autres et la résistance mentale. Tout cela a été validé », explique Correia.

Prochains matchs UTR Eredivisie 06:15 WII

L’entraîneur lui-même a aussi dû puiser au plus profond de lui. « À un moment donné, des gens ont commencé à me pousser. Devant, il y avait le gars qui fixait le rythme. Il était de leur côté. On n’avait pas le droit de rester derrière. Donc ceux qui étaient à l’arrière devaient suivre eux aussi. À un moment, j’ai donc littéralement été poussé pour rester au contact. »

Correia ne regrette pourtant pas son choix. « Regardez, des activités comme le padel ou le paintball, c’est sympa aussi et cela permet également de resserrer les liens. Seulement, je pense qu’ici, la pression mentale est tout simplement davantage mise à l’épreuve. Et c’est probablement ce dont nous aurons le plus besoin, quand on regarde les matches. C’est quelque chose qu’on peut ensuite emporter avec soi sur le terrain. »

Reste à voir si cette approche musclée a porté ses fruits. Dimanche, Utrecht reprend le championnat avec la réception de la lanterne rouge, Willem II.