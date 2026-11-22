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Anthony Correia a été limogé avec effet immédiat par le FC Utrecht, a annoncé le club sur ses canaux officiels. L’entraîneur de 44 ans est tenu pour responsable des mauvais résultats en Eredivisie.

Correia était arrivé de Telstar avec d’immenses attentes. Il avait conduit ce club en Eredivisie, puis l’avait maintenu dans l’élite. À Utrecht, il a connu bien moins de réussite.

Après treize journées, Utrecht occupe une décevante quinzième place, à seulement deux points de la zone de relégation. Le club n’a remporté que trois matches, pour trois nuls et sept défaites. Il a perdu ses trois dernières rencontres de championnat. La défaite à domicile contre le SC Cambuur (2-3), samedi soir, a été celle de trop.

« Après la période sous la direction de Ron Jans, nous devions chercher un nouvel entraîneur », explique le directeur technique Jordy Zuidam sur les canaux officiels du club. « Tout le monde au sein du club était unanime : Anthony était le meilleur candidat. Dès le premier jour, lui et son staff ont tout fait pour que cela fonctionne. »

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« Nous savions que ce processus prendrait du temps, et nous nous sommes accordé ce temps. Nous avons toujours essayé de regarder au-delà des seuls résultats. »

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Prochains matchs HAA Eredivisie 06:15 UTR

« Il y a eu des moments où nous avions ensemble le sentiment que les choses allaient dans la bonne direction, mais aucune amélioration durable ne s’est finalement concrétisée. C’est pourquoi nous avons fait ce choix, aussi difficile soit-il », ajoute Zuidam.

Outre les mauvais résultats, la tactique et le système adoptés par Correia ont suscité de nombreuses critiques. Le style de jeu qui fonctionnait si bien à Telstar serait nettement moins efficace au Stadion Galgenwaard.

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Outre Correia, l’entraîneur adjoint Gertjan Tamerus a lui aussi été remercié. Originaire de Haarlem, il travaillait aux côtés de Correia comme adjoint depuis la mi-2024.

« Le FC Utrecht remercie Correia et Tamerus pour leur engagement et leur souhaite à tous deux beaucoup de succès pour la suite de leur carrière », conclut le club, qui a lancé la recherche d’un successeur permanent.