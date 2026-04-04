« Anthony Correia est sur le point de conclure un accord avec un club de l'Eredivisie »

Anthony Correia est le favori pour succéder à Ron Jans au FC Utrecht, rapporte De Telegraaf. L'entraîneur du Telstar a vu son équipe s'incliner 0-2 face au FC Groningen samedi soir, mais après le match, les discussions ont surtout porté sur son éventuel avenir à Utrecht. Correia confirme lui-même que des discussions ont déjà eu lieu.

L'entraîneur de 43 ans a reconnu qu'à ce stade de la saison, il était en pourparlers avec plusieurs clubs. « À ce stade du championnat, il arrive parfois de prendre un café avec différents clubs », a déclaré l'entraîneur à ESPN.

« Tout le monde au Telstar sait que je trouve Utrecht un très beau club, donc nous avons certainement pris un café », a déclaré Correia.

Selon des sources proches de l'entraîneur, le FC Utrecht l'aurait placé en tête de liste. Le club cherche un successeur à Ron Jans, qui prendra sa retraite à la fin de la saison, et voit en Correia le candidat idéal. Les discussions entre les deux parties sont désormais à un stade avancé.

Selon De Telegraaf, le FC Utrecht et Correia se sont déjà mis d'accord sur les grandes lignes. Le principal obstacle réside actuellement du côté de Telstar, qui mise haut dans les négociations. Comme Correia n'a pas de clause dans son contrat, le club peut exiger une indemnité de transfert conséquente. De ce fait, les clubs sont pour l'instant encore très éloignés l'un de l'autre.

Le FC Utrecht garde toutefois d'autres options en réserve. Rick Kruys, du FC Volendam, et un candidat étranger font également partie de la sélection finale. Pour l'instant, Correia a toutefois une longueur d'avance.

L'AZ est également cité comme une destination possible pour Correia, mais cet intérêt semble moins concret. L'attention se porte actuellement surtout sur le FC Utrecht, où il est considéré comme le principal candidat à la succession de Jans. Cela rend les semaines à venir cruciales pour son avenir.

Pour sa part, Correia reste serein face à tous ces développements. « Je ne sais pas jusqu'où cela ira, mais cela n'a pas d'importance pour le moment », a-t-il déclaré. « Pour l'instant, je me concentre uniquement sur Telstar. Je travaille ici avec beaucoup de plaisir, car c'est l'endroit sur lequel j'ai réellement une influence. »