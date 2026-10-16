La blessure musculaire n'était pas le seul défi auquel faisait face le capitaine du Barça, Raphinha, lors de son retour sur les terrains. Des rapports de presse ont en effet révélé un problème « invisible » et sérieux dont souffre la star brésilienne, qui menace sa disponibilité et augmente le risque d'une nouvelle rechute.

Raphinha (29 ans) est revenu récemment après s'être remis d'un œdème à la cuisse droite, la même zone où il s'était blessé à deux reprises auparavant lors de ses participations avec la sélection de son pays. Malgré son importance capitale pour l'équipe sur le plan offensif, après avoir inscrit 14 buts en 8 matches, et défensif, grâce à son pressing haut, le joueur et le staff technique dirigé par Hansi Flick ont fait preuve d'une extrême prudence lors de son retour.

Un voyage de 24 heures qui déclenche la crise

Selon les révélations du quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le nouveau problème a commencé lors du déplacement de la sélection brésilienne en Australie, un voyage marathon de près de 24 heures de vol, avec un décalage horaire saisissant de 9 heures entre l'Australie et Barcelone.

Malgré les tentatives préventives du Barça pour atténuer les effets du décalage horaire (jet lag), Raphinha en a finalement souffert de manière importante. Le staff technique a tenté de réduire les conséquences négatives en faisant appel à l'expert du sommeil de l'équipe première avant le voyage, mais sans succès.

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L'experte du sommeil intervient

Il était impossible d'empêcher le capitaine du Barça d'éprouver des difficultés à bénéficier d'un repos suffisant. La star brésilienne souffre actuellement d'insomnie aiguë, ce qui a accru le risque de blessure et poussé le staff technique à redoubler de prudence quant à son temps de jeu lors des prochaines rencontres.

Ana West, spécialiste du sommeil agréée par le Barça, se rend deux fois par mois à la cité sportive. Elle était présente au club la semaine dernière et avant la trêve internationale, où elle s'est entretenue avec les joueurs au sujet de l'adoption d'habitudes de sommeil saines : mise en place d'horaires réguliers, recours à des techniques de relaxation, et même choix d'un éclairage adapté pour préparer leur corps au sommeil.

Bien que Raphinha ait suivi tous ses conseils sans résultat, le staff médical craint que l'insomnie ne devienne un facteur aggravant de sa blessure musculaire, à un moment où le Barça a besoin de chaque minute de son capitaine étincelant.



