Angers officiellement relégué en Ligue 2 après sa défaite contre Rennes

Battu 4-2 à Rennes, Angers dit officiellement adieu à la Ligue 1…

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire du Stade Rennais 4 buts à 2 contre Angers.

Angers jouera en Ligue 2 la saison prochaine

● Angers sera officiellement relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison. Entérinée alors qu'il reste encore 5 matches à disputer au SCO, il s'agit de la relégation la plus précoce lors d'une saison de Ligue 1 depuis Troyes en 2015/16 (à 6 matches de la fin).

● Rennes a marqué 37 buts à domicile en Ligue 1 2022-2023, le co-plus haut total dans la compétition (37 aussi pour Paris avant son match contre Lorient cet après-midi).

● Angers n'avait plus marqué au moins 2 buts lors d'un match de Ligue 1 depuis le 16 octobre 2022 (2-3 à Toulouse), soit la fin d'une série de 21 rencontres à 1 but maximum dans l'élite (ce qui n'était plus arrivé à une équipe lors d'une même saison de L1 depuis Lille en 1994/95 – 28 matches).

La régularité de Bourigeaud

● Steve Mandanda est le seul gardien ayant commis 2 fautes offrant un penalty à l'adversaire en Ligue 1 2022-2023. Le gardien de Rennes n'a arrêté qu'un seul des 10 derniers penalties qu'il a subis.

● Amine Gouiri a été à la fois buteur et passeur lors d'un même match de Ligue 1 pour la 2e fois seulement sous les couleurs de Rennes après le 9 octobre 2022 contre Nantes (1 but, 1 passe décisive également). Il a été décisif à 6 reprises contre Angers dans l'élite (3 buts, 3 passes décisives), sa proie favorite en L1.

● Benjamin Bourigeaud a atteint la barre des 10 implications directes sur un but lors d'une saison de Ligue 1 pour la 5e fois (11 – 3 buts, 8 passes décisives cette saison). Depuis son arrivée à Rennes en 2017-2018, seuls 2 autres milieux peuvent en dire autant dans l'élite : Dimitri Payet et Angel Di Maria (5 fois chacun également).

● Jérémy Doku a marqué 2 doublés lors de ses 2 derniers matches à domicile avec Rennes en Ligue 1, après être resté muet lors de chacune de ses 32 premières apparitions au Roazhon Park. Il est le 1er joueur du SRFC à enchaîner 2 doublés à domicile en L1 depuis Shabani Nonda en février-mars 2000 (2 également).

Bentaleb, le rayon de soleil des Angevins

● Le but contre son camp de Cédric Hountondji (Angers) est le 1er CSC hors de la surface en Ligue 1 depuis celui de Dennis Appiah avec Nantes contre Paris le 20 novembre 2021. Aucune équipe n'a encaissé plus de CSC qu'Angers en L1 2022/23 (4 – à égalité avec Nantes).

● Sada Thioub s'est montré décisif lors de chacun de ses 2 derniers matches avec Angers de Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive), soit autant de fois que lors ses 55 précédentes apparitions dans l'élite (2 passes décisives).

● Nabil Bentaleb est le joueur le plus décisif d'Angers en Ligue 1 cette saison (8 fois – 4 buts, 4 passes décisives).