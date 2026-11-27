Comment regarder Angers-Lens avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Ligue 1 - Journée 12 28 nov. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers reçoit Lens au stade Raymond-Kopa en Ligue 1. Les deux clubs restent sur une série de mauvais résultats.

L’équipe de Stephane Gilli occupe la 17e place et a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat. Elle s’est inclinée 4-0 sur le terrain du Paris FC le 22 novembre et n’a marqué que deux fois sur cette période.

Le bilan défensif est encore plus mauvais : Angers a encaissé 13 buts en cinq matches, dont cinq contre Marseille en octobre.

Lens est 11e et connaît des difficultés similaires. L’équipe de Didier Digard s’est inclinée 3-1 sur le terrain du RB Leipzig en Ligue des champions mardi, quatre jours après un nul 1-1 face à Toulouse en Ligue 1.

Ce nul constitue son seul point pris lors des cinq derniers matches. La défaite 9-1 à Côme plus tôt ce mois-ci pèse toujours lourd sur sa saison.

L’historique des confrontations est toutefois favorable à Lens. Le club a battu Angers lors de leurs cinq derniers duels, le plus récent sur le score de 5-1 en mars.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées dès leur confirmation.

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