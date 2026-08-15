Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
imago-sport-1079832903.jpgBox to Box Pictures

Traduit par

Anel Ahmedhodzic pourrait quitter Feyenoord et retourner en Angleterre

Mercato
Feyenoord
Southampton
A. Ahmedhodzic

Le défenseur de Feyenoord Anel Ahmedhodzic suscite l’intérêt de plusieurs clubs, dont Southampton. C’est ce qu’a rapporté Fabrizio Romano samedi.

À De Kuip, le défenseur de 27 ans est encore sous contrat jusqu’à la mi-2029. Transfermarkt estime la valeur d’Ahmedhodzic à 10 millions d’euros.

Il y a un an, Feyenoord a déboursé près de 7 millions d’euros pour arracher Ahmedhodzic à Sheffield United.

Désormais, l’international bosnien aux 24 sélections peut faire son retour en Championship. Southampton a pris contact.

Selon Romano, plusieurs clubs sont sur les rangs pour Ahmedhodzic, qui semble rentrer dans l’ombre à Feyenoord.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
Championship
Watford crest
Watford
WAT
Southampton crest
Southampton
SOU

Lors de sa saison de débuts, Ahmedhodzic a encore disputé 36 matches sous le maillot de Feyenoord. Dimanche dernier, face au Sparta, il ne figurait même pas dans le groupe.

Un départ cet été semble être la meilleure solution pour toutes les parties. Ahmedhodzic perçoit un salaire conséquent à Feyenoord, notamment en raison de son passé en Angleterre.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google