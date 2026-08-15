Le défenseur de Feyenoord Anel Ahmedhodzic suscite l’intérêt de plusieurs clubs, dont Southampton. C’est ce qu’a rapporté Fabrizio Romano samedi.

À De Kuip, le défenseur de 27 ans est encore sous contrat jusqu’à la mi-2029. Transfermarkt estime la valeur d’Ahmedhodzic à 10 millions d’euros.

Il y a un an, Feyenoord a déboursé près de 7 millions d’euros pour arracher Ahmedhodzic à Sheffield United.

Désormais, l’international bosnien aux 24 sélections peut faire son retour en Championship. Southampton a pris contact.

Selon Romano, plusieurs clubs sont sur les rangs pour Ahmedhodzic, qui semble rentrer dans l’ombre à Feyenoord.

Lors de sa saison de débuts, Ahmedhodzic a encore disputé 36 matches sous le maillot de Feyenoord. Dimanche dernier, face au Sparta, il ne figurait même pas dans le groupe.

Un départ cet été semble être la meilleure solution pour toutes les parties. Ahmedhodzic perçoit un salaire conséquent à Feyenoord, notamment en raison de son passé en Angleterre.