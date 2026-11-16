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Andy Robertson est désormais le joueur le plus capé de l’histoire de l’Écosse. Sa 103e sélection, obtenue contre la Suisse, lui a permis de dépasser Sir Kenny Dalglish. Mais le latéral de Tottenham assure que ce record n’a jamais été une affaire personnelle. Il considère Dalglish comme le plus grand joueur produit par son pays et estime qu’à une autre époque, celui-ci aurait établi un record intouchable.

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Robertson entre dans l’histoire à Saint-Gall

Robertson a battu le record de Dalglish lundi soir en débutant avec l’Écosse contre la Suisse à Saint-Gall, lors de son dernier match de Ligue des nations. Le joueur de 32 ans avait égalé vendredi, contre la Macédoine du Nord, les 102 sélections de Dalglish, 40 ans après le dernier match international de la légende de Liverpool.

La soirée n’a toutefois pas commencé idéalement : la Suisse menait 1-0 à la pause après un but contre son camp de Lewis Ferguson à la 22e minute.

« Ce n’est pas une question de moi » : le message de Robertson avant d’égaler Dalglish

Avant d’égaler Dalglish vendredi, Robertson avait clairement indiqué que cette occasion appartenait à l’homme dont il s’apprêtait à égaler le record . Au micro de la BBC, il a déclaré : « Ce n’est pas une question de moi. Ce soir, il s’agit du plus grand joueur de tous les temps dans notre pays et, pour moi, ce sera toujours Kenny. »

Robertson pense également que le total de Dalglish aurait été hors d’atteinte s’il avait joué aujourd’hui. « Il détient ce record depuis si longtemps. Il le mérite. S’il avait joué à une autre époque, il aurait probablement disputé un nombre de matches impossible à rattraper », a-t-il déclaré.

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Robertson : Dalglish est peut-être le meilleur joueur britannique de tous les temps

Robertson, qui a appris à bien connaître Dalglish après son arrivée à Liverpool en provenance de Hull City en 2017, est allé encore plus loin dans ses éloges et a appelé son pays à reconnaître sa valeur. « Parfois, et ce n’est pas une critique, nous ne savons peut-être pas, en tant que pays, reconnaître à quel point les gens que nous avons sont bons », a-t-il déclaré.

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« Pour moi, c’est le meilleur joueur à avoir jamais joué pour l’Écosse, et peut-être même le meilleur de Grande-Bretagne. Nous devons apprécier cet homme à sa juste valeur, parce que moi, je l’apprécie assurément, tout comme ma famille. Il sera toujours dans un coin de ma tête, et je ne me soucie pas vraiment de moi-même. »

Quelle suite pour Robertson et l’Écosse ?

Robertson, qui a fait ses débuts contre la Pologne en 2014, améliorera son record à chacune de ses prochaines apparitions.

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Il espérera d’abord inspirer une remontée en seconde période à Saint-Gall avant de retourner à Tottenham, alors que l’Écosse cherche à conclure sur une bonne note la première campagne de Sebastien Pocognoli en Ligue des nations.