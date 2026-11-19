Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

La Fédération ukrainienne de football est furieuse contre Mykhaylo Mudryk. Privé de compétition ces dernières années par une suspension pour dopage, l’attaquant a mis cette semaine en cause la sélection nationale. Inacceptable pour Andriy Shevchenko.

Mudryk, 25 ans, n’a pas eu le droit de jouer entre novembre 2024 et juillet 2026 après avoir été contrôlé positif au meldonium, une substance interdite. Il a fait son retour cette saison à Tottenham Hotspur, où il est prêté par Chelsea.

Mudryk, qui compte 28 sélections, a rejeté cette semaine la faute sur la sélection nationale. « L’environnement, la situation au sein de la sélection ukrainienne… », a déclaré Mudryk dans un entretien avec Guest of Gordon. « Cela n’aurait jamais dû exister. »

« Je ne l’ai probablement encore jamais dit publiquement, mais je le dis maintenant. Je n’avais jamais entendu parler d’un médicament comme le meldonium. C’est un médicament qu’on ne peut obtenir qu’en Europe de l’Est. »

Publicité Publicité

« Il n’a pu entrer dans mon organisme qu’en Ukraine. Un tel médicament n’existe pas en Angleterre », affirme Mudryk avec conviction. L’ancien attaquant vedette Shevchenko, aujourd’hui président de la Fédération ukrainienne de football (UAF), lui a répondu.

Related Topics

« Des déclarations graves ont été faites au sujet de l’UAF et de la sélection ukrainienne », explique Sheva dans un communiqué transmis à The Athletic. « C’est de la diffamation sans fondement envers nos collaborateurs, qui font leur travail avec honnêteté et professionnalisme. »

« Après que Mykhailo est devenu joueur de Chelsea, le club a envoyé une lettre à l’UAF pour demander qu’aucun médicament ne lui soit administré pendant les stages de la sélection nationale. »

Publicité

« Le staff de la sélection nationale a respecté cette demande. Le sélectionneur Serhiy Rebrov a également autorisé Mykhailo à être accompagné de deux de ses spécialistes personnels pendant les stages. Ce sont précisément ces personnes qui surveillaient son programme d’entraînement et sa récupération, et l’aidaient dans sa routine quotidienne. »

« L’UAF a effectué toutes les vérifications nécessaires dans cette affaire. Nous avons fourni aux représentants de Mudryk les informations demandées et sommes restés en contact avec les personnes qui travaillaient sur le dossier », poursuit Shevchenko.

Publicité

« Je connais les personnes qui travaillent depuis des années avec la sélection nationale. Je leur fais confiance, car pendant tout ce temps, aucun incident au sein de l’équipe n’a donné lieu de douter de leur professionnalisme. Si Mykhailo dispose de preuves à l’appui de ses propos, qu’il les fournisse. »

« En l’absence de telles preuves, j’attends de lui qu’il retire publiquement ses accusations et présente ses excuses aux personnes dont il a mis en doute l’honnêteté et le professionnalisme », conclut Shevchenko.

Publicité

Mudryk n’a par ailleurs disputé qu’un seul match avec Tottenham. L’ailier souffre actuellement d’une blessure persistante à la cheville. Le manager Roberto De Zerbi devrait donner des nouvelles ce week-end.