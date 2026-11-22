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Le Sparta Rotterdam et l'AZ sont à 1-1 à la pause, dimanche, à Het Kasteel. Isaac Babadi a marqué pour le club de Rotterdam, mais malgré son but, le consultant d'ESPN, Anco Jansen, se montre particulièrement critique envers le joueur prêté par le PSV.

Babadi a débuté sur le côté droit et ouvert le score après un quart d'heure. Le joueur de 21 ans, originaire de Nimègue, a repiqué dans la surface avant de voir sa frappe, pourtant à la portée du gardien Jari De Busser, passer sous ce dernier et finir au fond des filets.

« Il marque, mais c'est tout ce qu'on peut dire de positif », commence Jansen. « Pour le reste, c'est vraiment catastrophique. Son attitude m'agace aussi énormément. Il fait preuve d'une certaine nonchalance. »

« Vraiment, tout va de travers. Des ballons très simples, une certaine arrogance… Je vois bien que ce garçon sait jouer au football, mais il ne le montre pas en ce moment. »

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« Celle-là, il la met, même si je trouve que De Busser s'y prend mal », poursuit Jansen. Avec ce but, Babadi compte désormais deux réalisations en Eredivisie cette saison, ainsi que trois passes décisives.

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Jansen s'en prend également au défenseur de l'AZ Wesley Hoedt, facilement éliminé par le crochet de Babadi. Il le surnomme « Bambi on ice ». « Lui non plus ne se déplace pas très facilement. Il m'a fait penser à Bram Nuytinck, et ce n'est pas très positif. »

« Il n'est pas très mobile. Je pense qu'à environ cinq mètres, il faut vraiment aller attaquer le ballon. Mais il est tellement déséquilibré qu'il ne peut plus le faire », explique Jansen.

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La joie du Sparta a été de courte durée. Deux minutes après l'ouverture du score, Mattéo Chávez a égalisé. L'international mexicain a marqué du gauche à l'issue de l'une des rares attaques réussies de l'AZ en première période.

« C'était un beau but. Chávez a bien conclu et Daal lui a bien mis le ballon sur le pied », conclut Jansen.