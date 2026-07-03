Ancelotti retrouve le sourire après une avancée importante au stage de préparation au Brésil

Bonne nouvelle pour le staff technique de la Seleção : l'ailier du FC Barcelone Raphinha a partiellement repris l'entraînement collectif, relançant l'espoir de le voir participer aux quarts de finale de la Coupe du monde en cas de qualification du Brésil.

Son retour a immédiatement soulagé le sélectionneur Carlo Ancelotti, ébranlé ces derniers jours par la blessure de Lucas Paquetá et les incertitudes entourant l’état de forme de plusieurs autres éléments.

Rafinha a franchi une étape décisive dans son processus de rétablissement en réapparaissant sur le terrain aux côtés de ses coéquipiers, même si son forfait est acté pour le prochain match contre la Norvège en huitièmes de finale, le staff médical lui a fixé un objectif clair : le préparer pleinement pour un éventuel quart de finale face au vainqueur de Mexique-Angleterre.

Avant la séance, dans le New Jersey, ses coéquipiers lui ont réservé un accueil chaleureux, formant une haie d’honneur sous des applaudissements nourris.

Il a ensuite pris part sans difficulté à l’échauffement et aux premiers exercices ballon au pied, avant de s’écarter du groupe pour enchaîner des exercices spécifiques à faible intensité, supervisés par les préparateurs physiques, dans le cadre de la dernière phase de sa rééducation.

Selon les informations du camp d’entraînement brésilien relayées par le journal espagnol « Marca », le protocole médical suivi par Raphinha est identique à celui appliqué à Neymar deux semaines auparavant : réintégration progressive au groupe, puis sur une montée progressive de l’intensité physique, jusqu’à ce que le feu vert soit donné pour sa participation, une fois tout risque de récidive écarté.

Selon la publication ibérique, la délégation brésilienne refuse catégoriquement de prendre le moindre risque avec son joueur ; l’hypothèse d’un retour précipité face à la Norvège en huitièmes de finale a donc été écartée, la priorité absolue étant de franchir ce tour avant de compter sur Raphinha comme atout majeur en quarts.