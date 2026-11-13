Ancelotti rassure le Barça avec un message sans détour

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Carlo Ancelotti, le sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne, s'est exprimé auprès des médias lors de la conférence de presse précédant le match amical de la Seleção face au Japon, dans la ville de Kallang, à Singapour.

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Le quotidien AS a publié les déclarations de l'entraîneur italien, qui a déclaré : « Le Japon est un adversaire doté d'une grande compétitivité. Il a montré, ces dernières années, la qualité de ses performances dans les compétitions et la manière dont il a progressé. Il l'a d'ailleurs prouvé lors de la Coupe du monde également. Il possède des joueurs remarquables, et ce sera un match extrêmement difficile pour nous. »

Et de poursuivre : « Tous les joueurs sont heureux d'être ici et souhaitent disputer le match. Porter le maillot de la sélection brésilienne est une source de fierté pour tous. »

Il a ajouté : « Raphinha réalise des performances excellentes ici comme avec son club, le Barça. Il affiche une qualité exceptionnelle avec l'équipe catalane, et il peut jouer avec nous au poste d'attaquant. »

Au sujet des craintes des clubs concernant les blessures des joueurs, il a commenté : « La priorité est toujours de préserver la santé du joueur. S'il est en mesure de participer et dans une condition physique qui lui permet de jouer à 100 %, alors il jouera. Nous veillerons à gérer les minutes de jeu de tous les joueurs, et nous évaluerons l'état de chacun d'eux. Nous disposons des informations nécessaires pour contrôler le nombre de minutes de jeu de chaque joueur. »

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Ancelotti a assuré : « Tous les clubs peuvent être rassurés quant à la présence de leurs joueurs avec la sélection. Nous avons un staff au plus haut niveau, la priorité est la santé des joueurs, et ils retourneront dans leurs clubs en bonne condition. »

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À propos du niveau de Lucas Perri, il a commenté : « Je le vois doté d'une grande confiance et d'une grande sérénité, et il progresse bien au poste de gardien de but. Il réalise un travail formidable avec le Torino, et c'est un joueur supplémentaire au sein du groupe. »

Il a souligné : « Au cours des derniers jours, nous avons mené des tests pour connaître les joueurs capables de participer. Et ils m'ont laissé de très bonnes impressions. J'ai les noms des joueurs que j'envisage de faire jouer dans le match, mais je ne les divulguerai pas. »

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Il a ajouté : « Il est très important pour la sélection brésilienne de disposer d'ailiers capables de jouer au milieu de terrain. Cela a très bien fonctionné pour moi lorsque je l'ai fait avec Ángel Di María au Real Madrid, et João Gomes peut faire de même. »

Il a précisé : « Les changements après la Coupe du monde ? J'ai évalué les joueurs après le Mondial, et les résultats ont été très positifs. Il y a encore certains joueurs qui n'ont pas pu être présents ici. Mais le groupe fonctionne bien, et je suis très content d'eux. »

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Carlo Ancelotti a insisté : « Je sais que les joueurs souhaitent jouer avec la sélection, et je n'ai rien à leur dire pour qu'ils entrent sur le terrain et livrent une prestation compétitive. »

Il a assuré : « Le Brésil est la plus grande sélection au monde, et les supporters seront présents derrière nous à chaque match et nous soutiendront. La situation est différente dans d'autres pays. »

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Il a souligné : « L'état d'esprit des joueurs lors des entraînements est formidable, ils nous laissent de très bonnes impressions, et nous avons une qualité qui nous prépare pour l'avenir. Ce qui nous manque seulement, c'est l'expérience, une chose qui ne s'achète pas. Quant au talent, il ne se fabrique pas, et nous le possédons. Nous continuerons à soutenir les talents. Il y a certains joueurs qui ne jouent pas avec leurs clubs, et nous devons les aider et les soutenir. »

Il a conclu : « Les critiques sont une chose normale. Nous traversons une phase de transition qui intègre de nouveaux joueurs. Et nous travaillons à bâtir un groupe fort en vue de l'avenir. »