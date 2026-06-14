Ancelotti : « Nous n'avons pas bien joué contre le Maroc... On ne peut pas décider de l'issue de la Coupe du monde dès le premier match »

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a rappelé que la Coupe du monde ne se jouait pas sur un seul match, après le match nul de son équipe face au Maroc, et a exprimé sa confiance dans la progression des performances du groupe au fil de la compétition.

L’entraîneur a analysé ce partage dans des propos rapportés par le quotidien espagnol Marca : « Nous sommes satisfaits de ce résultat, qui n’est pas mauvais, et nous nous battrons lors du prochain match. On ne peut pas remporter la Coupe du monde dès le premier match. Pour de nombreuses raisons, un premier match ne se déroule pas toujours comme on le souhaite, mais nous devons aller de l’avant et bien nous préparer pour le prochain match. »

Il a ajouté : « L’objectif est de se qualifier, de passer la phase de groupes et de progresser au fil du temps. J’ai pleinement confiance. En football, tout ne se passe pas toujours comme prévu, et quand cela se produit, il faut formuler des critiques constructives pour améliorer les choses. Ce n’est que le début de notre parcours. »

Sur le plan technique, il a analysé : « Nous n’avons pas bien joué en première mi-temps, mais nous nous sommes améliorés en seconde période. Nous avons eu quelques occasions, mais nous devons être plus précis. L’équipe s’est battue jusqu’à la dernière minute, et le point positif, c’est que nous savons exactement ce que nous devons améliorer. Ce qui avait bien fonctionné lors des deux matchs amicaux n’a pas marché en première période, donc nous devons travailler pour trouver un meilleur équilibre et une plus grande agressivité offensive.

Interrogé sur la performance de la star brésilienne Vinícius Júnior, il a répondu : « Il a marqué un but magnifique, c’est un joueur toujours dangereux et je pense qu’il a tout pour briller durant cette Coupe du monde. »

Concernant les ajustements dans le onze de départ, il a rappelé sa philosophie : « Je dois tirer le meilleur parti de l’effectif. J’ai dit hier que le onze de départ ne finirait pas le match, et les joueurs qui sont entrés en jeu ont bien fait. »

Interrogé sur les réactions virulentes, Ancelotti a conclu en évoquant les critiques : « Il faut accepter les critiques quand l'équipe ne joue pas bien. Le onze de départ a été choisi avec soin, car nous y avons travaillé. Les critiques ne visent pas les joueurs qui ont débuté la rencontre, mais l'équipe qui n'a pas bien joué en première mi-temps. »