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L'entraîneur italien Carlo Ancelotti s'en est pris à l'arbitre du match amical perdu par le Brésil face au Japon sur le score de 2-3, ce samedi, estimant que ses décisions ont influé sur le résultat de la rencontre et affirmant qu'il n'avait pas l'expérience nécessaire pour diriger une confrontation de ce niveau.

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Selon le journal espagnol « Marca », Ancelotti, qui a été expulsé lors de la défaite face au Japon, a expliqué les raisons de son carton rouge et a critiqué la performance du corps arbitral qui a dirigé ce match amical.

L'entraîneur italien a été expulsé dans le temps additionnel, en même temps que Raphinha, après que le Japon a inscrit son troisième but, alors que la sélection brésilienne contestait une faute potentielle commise sur João Gomes lors de l'action ayant abouti au but.

Ancelotti a déclaré lors de la conférence de presse : « L'arbitre m'a dit que je n'avais pas réussi à contrôler les bancs de touche, et c'est pourquoi il m'a brandi le carton rouge. »

Il a ajouté : « Concernant le résultat, je pense que nous avons livré une bonne prestation pendant 70 minutes, ce qui est ce que nous voulons atteindre. Dans le cadre du test que nous cherchions à mener, nous sommes devenus plus vulnérables défensivement, car nous voulions presser davantage dans les zones offensives. »

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L'entraîneur italien a poursuivi son analyse du match en déclarant : « Je pense que l'analyse de la rencontre montre que nous n'avons pas bien démarré, que nous n'avions pas la couverture défensive requise et que nous avons manqué d'équilibre. L'équipe s'arrêtait de jouer parce qu'elle pensait que l'arbitre allait siffler des fautes. »

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Il a continué : « Nous avons réussi à marquer deux buts et à égaliser, et nous aurions pu l'emporter dans les dernières minutes par l'intermédiaire d'Endrick. Il est regrettable que le match se termine sur ce résultat. »

Il a ajouté : « Il y a de nombreux points positifs, et certains joueurs ont également disputé leur premier match. Nous avons fait preuve d'une belle qualité, mais le résultat a été affecté par l'attitude de l'arbitre, qui ne sifflait pas les fautes. »

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Ancelotti a toutefois nuancé : « Cela dit, je ne veux pas lui faire porter toute la responsabilité. C'est un match de haut niveau, et il n'avait pas l'expérience nécessaire pour diriger une rencontre de ce type. »

Malgré la défaite, l'entraîneur italien a estimé que la sélection brésilienne avait tiré certains bénéfices, dans sa volonté de faire progresser les joueurs ayant eu l'occasion de jouer durant la période actuelle, avant de disputer une autre rencontre face à Singapour lors de cette trêve internationale.

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Ancelotti a déclaré : « L'objectif est de faire progresser les joueurs qui jouent. Nous avons de nouveaux joueurs qui nous ont rejoints durant cette période. J'ai dit hier que j'étais satisfait des jeunes, et en mars nous travaillerons à réduire un peu la taille du groupe. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « Je suis satisfait de ce que nous avons produit sur le terrain. Le début n'a pas été bon, mais nous avons ensuite bien réagi, nous avons réussi à égaliser, puis nous avons tenté de l'emporter. »