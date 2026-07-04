Ancelotti : « Je ne suis pas idiot… et c’est le seul entraîneur capable de me donner des conseils. »

L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a répondu aux critiques qui ont remis en cause ses compétences d'entraîneur lors de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal britannique « Mirror », la réaction d’Ancelotti fait suite aux critiques dont il a fait l’objet après la victoire peu convaincante du Brésil (2-1) face au Japon, qui a permis à l’équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Les Auriverdes, menés au score, ont renversé la vapeur grâce à des réalisations de Casemiro et de Gabriel Martinelli (Arsenal) en seconde période.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux observateurs ont jugé que la prestation de la Seleção, sous la houlette d’Ancelotti, manquait de fluidité et de danger, et ont averti que ce style de jeu risquait d’éliminer la « Samba » de la compétition.

Surnommé « le Parrain » pour son calme légendaire acquis lors de son passage en Espagne, Ancelotti perd rarement son sang-froid et voit ses équipes s’incliner encore plus rarement.

Il a toutefois affiché un agacement rare lorsqu’on a remis en question sa capacité à tirer le meilleur d’une Seleção talentueuse mais parfois irrégulière.

«En Italie, on dit que tous les hommes veulent devenir entraîneurs et toutes les femmes architectes», a-t-il lancé, alors que sa sélection s’apprête à affronter la Norvège en huitièmes de finale à New York.

Il a ajouté : « Je ne sais pas si je comprends le football ou non, mais personne n’a le droit de me juger sur ce point. La seule certitude, c’est que j’ai dirigé plus de 1 400 matchs. »

Il a poursuivi : « Ce n’est peut-être pas suffisant pour comprendre le football, mais cela représente certainement une grande expérience. Il n’y a qu’une seule personne qui a dirigé plus de matchs que moi, c’est Alex Ferguson, qui en compte plus de 2 000. »

Il conclut : « J’accepte les conseils de tous, mais la seule personne vraiment qualifiée pour m’en donner est Alex Ferguson. »

Il a conclu : « Je suis sûr à 100 % de ne pas être un génie, mais tout aussi sûr de ne pas être un imbécile. »