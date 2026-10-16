Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid et actuel sélectionneur du Brésil, ravive l'inquiétude au sein du Barça de Hansi Flick, après l'annonce par la Fédération brésilienne d'une nouvelle tournée de la sélection durant la trêve internationale de novembre, sur fond de craintes de voir les joueurs catalans contracter de nouvelles blessures.

La blessure musculaire de Raphinha, survenue lors du match amical face à l'Australie avec le Brésil, a constitué l'une des principales mauvaises nouvelles pour Barcelone, qui affiche un niveau remarquable grâce à son style offensif.

L'ailier brésilien avait quitté la pelouse à la fin de la première période, lors d'une rencontre remportée par sa sélection sur le score de 4-2, après avoir inscrit un but sur penalty.

Barcelone a souffert de l'absence de Raphinha lors de ses deux derniers matches, puisqu'il n'a pas pu compter sur lui lors de la victoire face à Getafe 3-0 en Liga, ni lors du succès 4-1 contre Galatasaray à Istanbul, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le programme de la sélection brésilienne durant la dernière trêve a suscité des critiques, après deux matches contre l'Australie avant un déplacement à Calcutta pour affronter l'Inde, lors d'une tournée jugée de faible valeur sportive au regard de la charge imposée aux joueurs.

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Ancelotti n'a pas tiré grand profit de ces rencontres, hormis l'occasion de suivre quelques jeunes talents candidats au projet olympique, parmi lesquels Arthur Dias, défenseur de l'Athletico Paranaense, qui intéresse Barcelone en vue du mercato hivernal.

Alors que Barcelone n'a pas encore surmonté les conséquences de la blessure de Raphinha, Ancelotti s'apprête à retrouver la scène internationale : la Fédération brésilienne a annoncé que le technicien italien dévoilerait la liste de la sélection pour la prochaine trêve le jeudi 29 octobre.

La sélection brésilienne doit disputer deux matches amicaux à Singapour, où elle affrontera le Japon le 14 novembre, avant de rencontrer Singapour le 17 du même mois, au Stade national, d'une capacité d'environ 55 000 spectateurs.

La confrontation avec le Japon sera une revanche du duel entre les deux sélections en huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde, tandis que la seconde rencontre marquera la première opposition entre les équipes A du Brésil et de Singapour.

La Fédération brésilienne a défendu le choix de cette destination, expliquant dans un communiqué que la programmation de ces matches tenait compte du calendrier international, les grandes sélections européennes disputant des rencontres officielles durant cette période, ce qui réduit les possibilités de conclure des matches amicaux avec des équipes du continent, une situation comparable à celle de l'Afrique.

À l'approche de cette nouvelle trêve, Barcelone reste attentif à la situation de ses internationaux, redoutant une répétition du scénario de la blessure de Raphinha et les absences préjudiciables qui pourraient en découler à un moment où l'équipe cherche à poursuivre sa série de bons résultats.