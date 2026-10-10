Tous les regards se tournent vers le choc entre Al Ahly et Zamalek, prévu demain dimanche en soirée au stade international du Caire, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Égypte de première division, au milieu d'interrogations sur l'avenir de l'entraîneur marocain Houcine Ammouta en cas de faux pas du club rouge.

Zamalek occupe la deuxième place au classement du championnat d'Égypte avec 13 points, devançant à la seule différence de buts Al Ahly, troisième, ce qui confère au choc une importance redoublée dans la course au titre.

Le journaliste Ahmed Shobier, ancienne vedette d'Al Ahly, a dévoilé la position de la direction de la forteresse rouge concernant le maintien d'Ammouta, affirmant que le résultat du choc n'aura aucune incidence sur l'avenir de l'entraîneur marocain.

Shobier a précisé, dans des déclarations télévisées et citant une source au sein du club, qu'Ammouta reste à son poste jusqu'à la fin de la saison, quel que soit le résultat de la confrontation face à Zamalek.







