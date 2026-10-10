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ammoutaالصفحة الرسيمة للنادي الأهلي المصري
Karim Malim
Traduit par

Amrouche sera-t-il limogé en cas de défaite dans le choc ? Al Ahly fixe sa position

H. Ammouta
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Maroc
Égypte
Jordanie
Algérie
Tunisie

Décision finale

Tous les regards se tournent vers le choc entre Al Ahly et Zamalek, prévu demain dimanche en soirée au stade international du Caire, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Égypte de première division, au milieu d'interrogations sur l'avenir de l'entraîneur marocain Houcine Ammouta en cas de faux pas du club rouge.

Zamalek occupe la deuxième place au classement du championnat d'Égypte avec 13 points, devançant à la seule différence de buts Al Ahly, troisième, ce qui confère au choc une importance redoublée dans la course au titre.

Le journaliste Ahmed Shobier, ancienne vedette d'Al Ahly, a dévoilé la position de la direction de la forteresse rouge concernant le maintien d'Ammouta, affirmant que le résultat du choc n'aura aucune incidence sur l'avenir de l'entraîneur marocain.

Shobier a précisé, dans des déclarations télévisées et citant une source au sein du club, qu'Ammouta reste à son poste jusqu'à la fin de la saison, quel que soit le résultat de la confrontation face à Zamalek.


#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
V
V
V
V
V
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
V
V
V
V
N
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
V
N
V
V
V
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
V
V
V
V
D
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
V
V
D
V
N
6
Al IttihadAl IttihadALI
531163+310
V
V
V
D
N
7
Arab ContractorsArab ContractorsAMA
521265+17
V
N
V
D
D
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
V
V
D
D
N
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
D
N
D
V
V
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
V
D
V
D
N
11
Al QanaAl QanaQAN
51315506
D
N
N
N
V
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
D
D
D
V
V
13
National BankNational BankNAB
520347-36
D
V
V
D
D
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
D
D
N
V
N
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
D
V
N
D
D
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
V
D
D
N
D
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
D
D
D
D
V
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
D
D
D
N
N
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
D
D
D
N
N
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
D
D
N
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation


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