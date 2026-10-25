Al Ahly a adressé un message fort à ses concurrents dans la Coupe de la Confédération africaine, après avoir décroché sa place en phase de groupes sous la houlette de son entraîneur marocain Houcine Ammouta, à la suite d'une large victoire face aux Ougandais de Kitara sur le score de quatre buts à zéro, lors d'un match marqué par des chiffres historiques et des performances individuelles des stars du club rouge.

Al Ahly s'est imposé 4-0 face à Kitara, lors du match retour des 32es de finale de la compétition, scellant ainsi sa qualification sur l'ensemble des deux rencontres sur le score de 6-1, après avoir terminé le match aller en tête sur le score de 2-1.

Se sont relayés pour inscrire les buts d'Al Ahly Hussein El Shahat, auteur d'un doublé, Mohamed Magdy Afsha, qui a marqué un but, et Taher Mohamed Taher, qui a conclu le festival offensif, confirmant la supériorité de l'équipe et validant son passage au tour suivant de la compétition continentale.

Al Ahly de retour en phase de groupes de la Confédération

Avec cette qualification, Al Ahly atteint la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine pour la troisième fois de son histoire, après avoir déjà pris part à ce tour lors des éditions 2013 et 2015.

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L'édition 2013 avait vu Al Ahly être sacré champion, tandis que son parcours lors de l'édition 2015 s'était arrêté en demi-finale. L'équipe revient donc en phase de groupes avec l'ambition de jouer le titre et d'ajouter une nouvelle distinction à son palmarès continental.

Il s'agit de la quatrième participation d'Al Ahly dans l'histoire de la compétition, le club ayant déjà disputé l'édition 2008, qu'il avait quittée dès les 16es de finale face aux Angolais du Santos aux tirs au but.









Hussein El Shahat écrit l'histoire sous le maillot d'Al Ahly

La victoire ne s'est pas limitée à valider la qualification : elle a aussi été porteuse d'un exploit historique pour Al Ahly, le club ayant atteint les 700 buts dans l'ensemble des compétitions africaines, grâce au premier but inscrit par Hussein El Shahat dans les filets de Kitara.

El Shahat, auteur d'un doublé lors de ce match, a porté son total de buts sous le maillot d'Al Ahly dans les compétitions africaines à 25 réalisations, poursuivant ainsi sa présence décisive dans les rencontres continentales du club rouge.

La star d'Al Ahly a également signé son troisième doublé avec l'équipe dans les compétitions continentales, après avoir marqué deux buts en trois matches continentaux sous le maillot du géant rouge, selon les chiffres fournis dans la statistique.

Afsha se rapproche d'un nouveau cap avec Al Ahly

De son côté, Mohamed Magdy « Afsha » a continué de consolider ses chiffres sous le maillot d'Al Ahly, après avoir marqué un but dans les filets de Kitara, portant son total à 12 buts dans les compétitions africaines avec le club rouge.

Avec ce but, Afsha a atteint les 48 buts dans l'ensemble des compétitions sous le maillot d'Al Ahly, en 285 matches disputés avec l'équipe, ajoutant un nouveau cap à son parcours avec le club.

Après avoir validé son billet qualificatif, Al Ahly tourne désormais son regard vers le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine, prévu mercredi prochain, afin de connaître ses trois adversaires dans le groupe.

Le club rouge attend le verdict du tirage au sort, dans l'attente du coup d'envoi de la phase de groupes qui dessinera les contours de son chemin vers la course au titre continental.



