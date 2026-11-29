Partager Suivez GOAL sur Google

Noureddine Amrabat refuse de laisser l'âge éteindre sa passion pour le football. Le milieu a volé la vedette avec un retour exceptionnel au premier plan en inscrivant un but historique en Eredivisie, lors de la victoire de son équipe, Utrecht, sur la pelouse de l'ADO Den Haag (4-3), dans le cadre de la 14e journée.

Publicité

Il n'a fallu que 6 minutes au joueur de 39 ans pour ouvrir le score. Parti avec le ballon depuis le milieu de terrain dans un remarquable effort individuel, il s'est défait du défenseur Milan Hoeke avant de glisser le ballon entre les jambes du gardien Kilian Nikiema, offrant l'avantage à Utrecht dès l'entame de la rencontre.

Un but qui fait entrer Amrabat dans les livres d'histoire

La valeur de ce but ne tient pas seulement à sa précocité, mais aussi à l'exploit exceptionnel réalisé par Amrabat. Il a retrouvé le chemin des filets en Eredivisie pour la première fois depuis 16 ans, devenant à 39 ans le buteur le plus âgé de l'histoire de la compétition.

Cet exploit est survenu lors de la première titularisation d'Amrabat avec Utrecht depuis son arrivée au club. Il a également coïncidé avec le début d'une nouvelle ère pour le club, l'entraîneur intérimaire Mark Otten ayant pris les rênes de l'équipe première après le limogeage de l'ancien entraîneur principal.

Publicité Publicité

Mais le bon départ d'Utrecht n'a pas empêché les locaux de réagir rapidement : Yannick Eduardo a égalisé pour l'ADO Den Haag à la 7e minute, une minute seulement après le but d'Amrabat. Avant la pause, à la 42e minute précisément, Artem Stepanov a redonné l'avantage aux visiteurs, qui ont ainsi viré en tête à la mi-temps (2-1).

Related Topics

Sept buts et du suspense jusqu'au bout

Dès la reprise, Yoann Cathline a creusé l'écart pour Utrecht en inscrivant le troisième but. Mais l'ADO Den Haag a refusé de baisser les bras, et Ivan Rotier a réduit la marque, laissant la rencontre ouverte à toutes les issues.

Publicité

Stepanov a ensuite inscrit son doublé, le quatrième but de son équipe, avant qu'Eduardo ne signe lui aussi son deuxième but à la 66e minute, relançant les locaux dans la partie.

Malgré les tentatives de l'ADO Den Haag pour égaliser dans les dernières minutes, Utrecht a conservé son avance pour s'imposer 4-3 et empocher trois points précieux à l'extérieur.