Noureddine Amrabat refuse de laisser l'âge éteindre sa passion pour le football. Le milieu a volé la vedette avec un retour exceptionnel au premier plan en inscrivant un but historique en Eredivisie, lors de la victoire de son équipe, Utrecht, sur la pelouse de l'ADO Den Haag (4-3), dans le cadre de la 14e journée.
Il n'a fallu que 6 minutes au joueur de 39 ans pour ouvrir le score. Parti avec le ballon depuis le milieu de terrain dans un remarquable effort individuel, il s'est défait du défenseur Milan Hoeke avant de glisser le ballon entre les jambes du gardien Kilian Nikiema, offrant l'avantage à Utrecht dès l'entame de la rencontre.
Un but qui fait entrer Amrabat dans les livres d'histoire
La valeur de ce but ne tient pas seulement à sa précocité, mais aussi à l'exploit exceptionnel réalisé par Amrabat. Il a retrouvé le chemin des filets en Eredivisie pour la première fois depuis 16 ans, devenant à 39 ans le buteur le plus âgé de l'histoire de la compétition.
Cet exploit est survenu lors de la première titularisation d'Amrabat avec Utrecht depuis son arrivée au club. Il a également coïncidé avec le début d'une nouvelle ère pour le club, l'entraîneur intérimaire Mark Otten ayant pris les rênes de l'équipe première après le limogeage de l'ancien entraîneur principal.
Mais le bon départ d'Utrecht n'a pas empêché les locaux de réagir rapidement : Yannick Eduardo a égalisé pour l'ADO Den Haag à la 7e minute, une minute seulement après le but d'Amrabat. Avant la pause, à la 42e minute précisément, Artem Stepanov a redonné l'avantage aux visiteurs, qui ont ainsi viré en tête à la mi-temps (2-1).
Sept buts et du suspense jusqu'au bout
Dès la reprise, Yoann Cathline a creusé l'écart pour Utrecht en inscrivant le troisième but. Mais l'ADO Den Haag a refusé de baisser les bras, et Ivan Rotier a réduit la marque, laissant la rencontre ouverte à toutes les issues.
Stepanov a ensuite inscrit son doublé, le quatrième but de son équipe, avant qu'Eduardo ne signe lui aussi son deuxième but à la 66e minute, relançant les locaux dans la partie.
Malgré les tentatives de l'ADO Den Haag pour égaliser dans les dernières minutes, Utrecht a conservé son avance pour s'imposer 4-3 et empocher trois points précieux à l'extérieur.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.