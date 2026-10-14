Amorim : « Sacchi, comme Mozart. Si nous avons le temps, nous avons le temps. »

L’entraîneur du Milan, Ruben Amorim, s’est exprimé depuis la Red Bull Arena pour présenter en conférence de presse l’important match de demain après-midi contre le RB Salzbourg. Deuxième journée de la phase de ligue de l’Europa League,





À PROPOS DE SACCHI : « Sacchi est comme Mozart (rires, NDLR). Ce sont des époques différentes : il est important de l’expliquer à nos supporters. Des époques différentes, des moments différents, des personnes différentes... Il faudra un peu plus de temps pour y arriver. Mais aujourd’hui, vous le savez mieux que moi, tout doit aller vite, sinon on a l’impression qu’il n’y a pas de temps. Pour moi, il y a pourtant un plan clair : si nous avons le temps, nous aurons le temps. Sinon, on avance. »