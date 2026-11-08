Amorim : « L’arbitrage ? Vous avez des yeux et la télévision : jugez par vous-mêmes. Nous devrions avoir plus de points. »

Ruben Amorim, entraîneur de l’AC Milan, est présent en conférence de presse à l’issue du match contre le Genoa, comptant pour la onzième journée de Serie A.

Comment expliquer cette différence d’état d’esprit entre l’Europe et le championnat ?

« Pour nous, faire tourner l’effectif est nécessaire. Évidemment, compte tenu des joueurs dont nous disposons, le match de jeudi a été mauvais. Je pense que c’est une question de mentalité et que nous devons nous y attaquer. La seule méthode que je connaisse, c’est de travailler, de m’entraîner avec les joueurs, d’expliquer et de leur montrer des vidéos. Certaines choses étaient si évidentes que je n’ai pas besoin de les expliquer : je me contenterai de leur montrer quelques séquences du match et ils comprendront. »

Êtes-vous satisfait de la prestation ?

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« Je suis satisfait de notre évolution. Nous changeons complètement notre façon de jouer. Nous avons davantage la possession du ballon. Nous contrôlons mieux les matches grâce au ballon. Je pense que nous avons connu de très bons moments pendant ces matches, avec une belle culture de jeu. Je pense que nous sommes encore loin du compte. Il nous faut encore du temps dans le dernier tiers du terrain. Nous contrôlons le ballon loin de la surface adverse. C’est aussi un point essentiel pour que Goncalo Ramos ait des occasions plus franches. Ce n’est clairement pas la faute de Goncalo. Pulisic est loin de la surface. Gonçalo est loin de la surface. Tous ces joueurs évoluent loin de la surface. Je peux donc dire que nous sommes encore loin du résultat final, car nous travaillons toujours à bien faire progresser le ballon, mais, une fois dans le dernier tiers du terrain, nous perdons beaucoup de temps avec le ballon. »

Que pensez-vous de la façon d’arbitrer, y compris aujourd’hui ?

« Je ne la commenterai pas, car je sais que parler des arbitres n’aiderait pas mon équipe. Vous avez des yeux, vous avez les chaînes, vous avez vu le match. À vous de juger. »

L’AC Milan ne passe jamais à côté de deux matches de suite...

« Ce que je ressens, c’est que, lorsque nous sommes compétitifs, nous sommes difficiles à battre et, désormais, nous orientons le match vers notre style de jeu. Nous cherchons à contrôler le jeu avec le ballon. Quand nous ne parvenons pas à être compétitifs, nous sommes complètement à la dérive. La différence est énorme, mais c’est un point sur lequel nous devons travailler. Je le répète : l’évolution de l’équipe et notre façon de jouer sont complètement différentes de ce qu’elles étaient au début de la saison, et j’en suis satisfait. Nous devrions avoir plus de points. Je ne suis clairement pas satisfait du match en Europe, pas seulement à cause du résultat, mais aussi de la prestation. Un résultat peut arriver, mais nos prestations sont loin de ce que nous voulons. Je pense toutefois qu’à l’avenir, nous serons une meilleure équipe. »