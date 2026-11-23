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Dans un duel chargé d'enjeux et d'ambitions, Al Ahly s'apprête à passer un test difficile face à Pyramids. Le choc oppose la volonté des Rouges de réduire l'écart avec le leader à l'ambition des Bleu ciel, qui veulent prolonger leur départ parfait et conserver un sans-faute en championnat d'Égypte.

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Le Marocain Houcine Ammouta, entraîneur d'Al Ahly, a dévoilé le onze de départ qui affrontera Pyramids ce lundi soir au stade international du Caire, dans le cadre de la 9e journée du championnat. Une rencontre très attendue par les supporters, compte tenu de son importance dans la course au titre.

Ammouta a de nouveau fait confiance à Omar El Saey, titularisé pour une nouvelle occasion de prouver sa valeur. Le technicien marocain cherche à préserver la stabilité de son équipe tout en offrant davantage de temps de jeu à certains jeunes éléments dans les matchs importants.

La principale surprise dans le groupe d'Al Ahly est la présence d'Imam Ashour sur le banc, lui qui n'avait plus participé aux derniers matchs de l'équipe depuis son apparition face à El Qanah, une rencontre soldée par un match nul 3-3.

Le retour d'Imam dans le groupe offre à Ammouta une option supplémentaire au milieu de terrain, d'autant que le joueur possède des qualités techniques et physiques capables de changer le visage de l'équipe si nécessaire, que ce soit en créant des occasions ou en se projetant vers l'avant.

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Au milieu, Ammouta a choisi d'aligner Akram Tawfik aux côtés de Marwan Attia, avec Omar El Saey toujours présent, tandis qu'il s'appuie en attaque sur le trio Ahmed Zizo, Achraf Bencharki et le Marocain Soufiane Benjdida.

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Soufiane Benjdida mène l'attaque aux dépens de l'Algérien Mounsef Bakrar, qui doit se contenter du banc. Ammouta confirme ainsi son attachement à la solution offensive qu'il juge la plus adaptée face à la défense de Pyramids.

La composition d'Al Ahly face à Pyramids

- Gardien : Mostafa Shobeir.

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- Défense : Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ashraf Dari, Tawfik Mohamed.

- Milieu : Marwan Attia, Akram Tawfik, Omar El Saey.

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- Attaque : Ahmed Zizo, Soufiane Benjdida, Achraf Bencharki.

Sur le banc : Mohamed El Shenawy, Yassin Marei, Taher Mohamed, Ahmed Reda, Mounsef Bakrar, Hussein El Shahat, Ali Mahmoud, Imam Ashour et Karim Fouad.

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Mokwena répond avec un trio offensif, Zico mène l'attaque de Pyramids

De l'autre côté, le Sud-Africain Rhulani Mokwena, entraîneur de Pyramids, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Al Ahly, avec des changements notables, à commencer par la titularisation de Mostafa Abdel Raouf « Zico » en pointe.

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Mokwena a également décidé de remanier son équipe en titularisant Walid El Karti et Abdelrahman Magdy, afin d'imposer sa maîtrise au milieu de terrain et de menacer le but d'Al Ahly avec plusieurs solutions offensives.

L'entraîneur de Pyramids s'appuie en attaque sur le trio Mostafa Fathi, Nasser Maher et Zico, avec El Karti et Magdy aux côtés de Mohanad Lasheen au milieu, pour assurer l'équilibre entre tâches défensives et transitions offensives.

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La composition de Pyramids :

- Gardien : Ahmed El Shenawy.

- Défense : Mohamed Chibi, Ahmed Samy, Mahmoud Marei, Karim Hafez.

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- Milieu : Mohanad Lasheen, Walid El Karti, Abdelrahman Magdy.

- Attaque : Mostafa Fathi, Mostafa Zico, Nasser Maher.

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Sur le banc : Ziad Haitham, Hamed Hamdan, Youssef Obama, Mahmoud Saber, Ahmed Abdelkader, Mahmoud Abdel Hafez « Zalaka », Ahmed Atef « Qotta », Odeh Fakhoury et Eyad El Askalany.

Ce duel revêt une importance exceptionnelle au vu de la situation différente des deux équipes au classement du championnat d'Égypte. Al Ahly aborde la rencontre à la troisième place avec 20 points, après 6 victoires et 2 matchs nuls.

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En face, Pyramids trône en tête du classement avec 24 points, après un sans-faute lors des 8 premières journées, toutes conclues par une victoire. Le leader fait donc face à un véritable test pour préserver son bilan parfait.

Al Ahly ambitionne de prendre les trois points et de réduire l'écart avec le leader à une seule longueur, tandis que Pyramids sait qu'une victoire lui permettrait de creuser l'écart en tête et d'envoyer un message fort à ses concurrents.