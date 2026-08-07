Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a révélé une initiative de la part d'un certain nombre de joueurs d'Al-Ahli, visant à réclamer à la direction le renforcement du milieu de terrain de l'équipe durant la période de transferts actuelle.

Selon le journal, plusieurs joueurs d'Al-Ahli se sont réunis avec le Portugais Rui Pedro, le directeur sportif du club, et lui ont demandé la nécessité de recruter un nouveau joueur étranger au poste de milieu défensif, afin de renforcer l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Les joueurs d'Al-Ahli ont expliqué lors de la réunion que le milieu de terrain avait besoin d'un nouvel élément capable d'apporter à l'équipe davantage d'équilibre et de force, surtout au regard des changements qu'a connus l'effectif de l'équipe ces derniers temps.

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Les joueurs ont également soumis une autre option au directeur sportif, consistant à faire revenir l'Ivoirien Franck Kessié dans les rangs de l'équipe, en tant que joueur qui connaît l'ambiance du club et qui a déjà affiché des niveaux remarquables sous le maillot d'Al-Ahli.

Ces revendications interviennent dans le contexte de l'attente que vit Al-Ahli au sujet de la composition finale de son effectif pour la nouvelle saison, notamment après le départ d'un certain nombre d'éléments clés au cours de la période écoulée.

La direction d'Al-Ahli devrait trancher sa position quant au renforcement du poste de milieu défensif au cours de la prochaine période, que ce soit en recrutant un nouveau joueur étranger ou en tentant de faire revenir Kessié dans les rangs de l'équipe.