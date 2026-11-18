Partager Suivez GOAL sur Google

Aston Villa a assuré l’avenir à long terme d’Amadou Onana : le milieu de terrain a signé un nouveau contrat à Villa Park. L’international belge s’est engagé auprès du club des Midlands alors qu’il est actuellement écarté des terrains par une grave blessure au genou.

Publicité

Onana prolonge son aventure à Villa Park

Aston Villa a officiellement confirmé qu’Onana avait signé un nouveau contrat pour prolonger son séjour au club. L’ancien joueur d’Everton était arrivé dans les Midlands de l’Ouest à l’été 2024 dans le cadre d’un transfert estimé à environ 50 millions de livres sterling.

Son précédent contrat ne devait pas expirer avant 2029, mais cette prolongation garantit qu’il restera une pièce maîtresse du projet à long terme d’Unai Emery.

Surmonter les conséquences de sa blessure

Cette annonce intervient à un moment personnel difficile pour Onana, qui traverse actuellement une longue période d’indisponibilité. Le milieu de terrain a subi une grave blessure au ligament croisé antérieur alors qu’il représentait la Belgique à la Coupe du monde , qui le tient éloigné des terrains depuis un bon moment.

Malgré son absence, Aston Villa a montré sa confiance totale dans sa capacité à se rétablir et dans l’importance qu’il aura pour l’équipe à l’avenir en lui proposant de meilleures conditions contractuelles. Le club a agi rapidement pendant le mercato estival pour pallier son absence, en recrutant Joao Gomes en provenance de Wolverhampton et en faisant signer Leon Goretzka, libre de tout contrat.

Publicité Publicité

Préparer l’avenir

Onana est le dernier d’une liste croissante de joueurs importants à avoir réaffirmé leur attachement à Aston Villa ces derniers mois. Sa signature suit de près celles de George Hemmings et de Victor Lindelof, qui ont tous deux récemment prolongé leur contrat avec le club de Premier League.

Related Topics

Prochains matchs AVL Premier League 10:00 SUN

Emiliano Buendia devrait lui aussi prolonger son séjour à Villa Park, tandis que le club s’emploie également à finaliser un nouveau contrat pour son entraîneur, Unai Emery.

L’apport d’Onana à Villa Park

Onana a disputé 72 matches sous les ordres d’Emery, inscrit sept buts et aidé le club à remporter la Ligue Europa 2025-26, tout en évoluant au plus haut niveau sur la scène nationale et européenne.

Publicité

Aston Villa occupe actuellement la 10e place du classement de Premier League avec 13 points. L’équipe d’Emery recevra Sunderland samedi avant de se rendre en Turquie mardi pour affronter Galatasaray en Ligue des champions.