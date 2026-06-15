La Côte d’Ivoire a remporté de justesse son premier match de groupe à la Coupe du monde. Longtemps bloqué à 0-0 face à l’Équateur, le score a finalement basculé grâce à un but tardif d’Amad Diallo, offrant au pays africain une victoire 1-0.

La première période, rythmée et indécise, a offert un va-et-vient constant d’un but à l’autre. Bazoumana Touré a été le plus menaçant pour les Ivoiriens avec une frappe flottante difficile à lire pour le gardien adverse, mais les occasions les plus nettes sont revenues à l’Équateur.

Enner Valencia s’est ainsi créé une énorme occasion après un glissement d’Emmanuel Agbadou, mais son tir est passé au-dessus du but. Le 1-0 de l’Équateur semblait inévitable, mais John Yeboah puis Alan Minda ont successivement frappé la barre transversale.

Après la pause, les Ivoiriens ont à leur tour heurté la barre transversale : un centre bien prolongé par Elye Wahi n’a pas suffi pour tromper le gardien Hernan Galindez, sauvé par son poteau.

Au fil des minutes, l’urgence de scorer s’estompe chez les deux formations, plus soucieuses d’éviter la défaite que de l’emporter, en vue de leurs prochaines rencontres face à l’Allemagne et Curaçao.

Mais dans le temps additionnel, Wilfried Singo déborde et sert Diallo, qui inscrit le seul but de la rencontre. La Côte d’Ivoire exulte, tandis que l’Équateur quitte la pelouse bredouille.