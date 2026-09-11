Álvaro Arbeloa déjà sous une énorme pression après seulement trois matches : « Je ne pense qu’à Anfield »

Álvaro Arbeloa est à la tête de Fulham depuis cette saison, mais un licenciement menace déjà le manager arrivé du Real Madrid. Les Cottagers n’ont pris aucun point lors de leurs trois premiers matches de Premier League et se déplacent en plus à Anfield ce week-end. Les journalistes anglais aiguisent leurs couteaux.

Fulham a commencé la saison par une défaite 2-3 contre Chelsea, avant de balayer l’AFC Wimbledon 3-0 en EFL Cup. En championnat, en revanche, les difficultés ont persisté, avec des défaites contre Sunderland (1-0) et Crystal Palace (2-3).

Samedi après-midi (16 h 00), Arbeloa aura droit à des retrouvailles particulières avec Liverpool, où il a évolué comme joueur entre 2007 et 2009. Il n’a toutefois guère le temps de se replonger dans ses souvenirs.

« C’est un match très important pour nous », a expliqué Arbeloa en conférence de presse. « Nous avons beaucoup travaillé toute la semaine, mais nous savons que nous devons améliorer et ajuster notre jeu sur certains points. »

« Nous nous créons assez d’occasions pour gagner des matches, mais nous ne les gagnons pas. Les deux affirmations sont vraies. Nous savons pourquoi nous ne gagnons pas de matches et ce que nous devons changer. Nous y travaillons depuis le premier jour. »

« Même si nous gagnons un match, nous dirons toujours la même chose. Gagner un match ne veut pas dire que nous sommes parfaits », a déclaré Arbeloa, à qui la presse anglaise a demandé s’il pensait que son temps à Fulham touchait à sa fin.

« Je pense seulement à Anfield. Je ne pense à rien d’autre. Je ne suis pas venu ici pour trois matches ou pour un mois. Je suis venu ici pour améliorer le club et l’équipe. C’est sur cela que je concentre toute mon énergie. »

Les supporters de Fulham n’étaient pas amusés après la défaite à domicile contre Palace et ont sifflé leur équipe. « Nous sommes une équipe plus forte quand les supporters sont derrière nous. Je suis venu ici parce que ce club comprend l’importance de son histoire et de ses supporters. »

« J’ai joué contre cette équipe quand j’évoluais en Premier League et je sais à quel point il est difficile de jouer à Craven Cottage. Nous avons maintenant besoin du soutien des supporters. Je suis content de l’état d’esprit de nos joueurs. Nous y travaillons. Le plus important, c’est que nous commencions à gagner des matches », a conclu Arbeloa.