Julian Alvarez, joueur de l'Atlético Madrid et de la sélection argentine, a brisé le silence et adressé un message via ses comptes sur les réseaux sociaux après la défaite de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026.

Cela intervient au moment où une offre présentée par le FC Barcelone pour recruter Alvarez est sur la table, la transaction étant toujours en cours de négociation.

L'international argentin a écrit sur son compte Instagram : « J'éprouve une gratitude éternelle envers tous les Argentins pour leur présence constante, faite d'encouragements, de soutien et de foi jusqu'au bout. Nous rêvions tous de ramener la Coupe au pays, mais quel que soit le résultat, nous n'oublierons jamais ce que nous avons vécu et ressenti durant ces cinquante jours. »

L'attaquant de l'Atlético Madrid a ajouté : « Gagner, c'est beau, mais représenter ce drapeau avec dévouement, engagement et cœur, voilà ce qui nous définit. »

Julian Alvarez a mis en lumière l'avenir de la sélection argentine en déclarant : « Nous nous relèverons, nous apprendrons et nous continuerons, car quoi qu'il arrive, nous sommes ainsi. Nous ne comprenons pas la vie autrement ; nous allons toujours de l'avant, nous nous battons pour notre drapeau et nous rêvons de placer l'Argentine tout au sommet. »



