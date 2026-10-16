Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, s'est exprimé sur les détails de la blessure de son joueur Reece James, avant la rencontre face à Everton, demain samedi, lors de la septième journée de Premier League.

Le site Football.London a rapporté les déclarations d'Alonso en conférence de presse, où le technicien espagnol a affirmé : « Nous sommes tous déçus, surtout pour James. Il voulait entamer cette période de la meilleure des manières après la trêve internationale, mais il s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement. »

Et d'ajouter : « Nous voulions rester prudents et attendre les résultats des examens, mais l'opération chirurgicale a désormais été réalisée avec succès et nous continuerons à le soutenir. Nous ne fixerons pas de date pour son retour, mais il sera absent plusieurs semaines. »

Il a poursuivi : « Nous disposons d'un effectif sur lequel nous pouvons compter pour faire face aux blessures et poursuivre le travail. Je pense que nous saurons bien gérer la situation avec les joueurs disponibles. »

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Il a encore ajouté : « La blessure de James va-t-elle influencer votre approche du mercato hivernal pour recruter un joueur et le remplacer ? Non, je ne crois pas, car nous nous attendons à ce qu'il soit de retour d'ici là, et peut-être même quelques semaines avant. Nous verrons, la date de son retour n'est pas précisément établie, et c'est pourquoi cette blessure n'aura pas d'incidence sur nos plans. »

Au sujet de la rencontre face à Everton, il a commenté : « Ce sera un match qui exigera une grande intensité, beaucoup d'efforts et un rythme élevé. Je n'ai jamais été dans ce stade, mais on m'a dit qu'il s'agissait d'une belle enceinte avec une ambiance formidable, et c'est pourquoi nous abordons ce match avec impatience. »

Il a poursuivi : « Tout le monde dit que Chelsea devrait garder sa cage inviolée. Faut-il alors sacrifier une part de vos qualités offensives pour y parvenir ? Non, nous devons continuer à travailler, et je pense que les clean sheets viendront avec le temps. »

Alonso a insisté : « Cela ne doit pas devenir une obsession. Notre objectif principal est de gagner et de rivaliser de la meilleure façon possible, et je suis certain que nous parviendrons à garder notre cage inviolée. Nous voulons jouer avec un bon équilibre et une maîtrise appropriée du déroulement du match, mais nous voulons aussi créer des occasions. La puissance offensive que nous possédons est formidable, les joueurs s'entendent bien et se comprennent entre eux. »

Il a conclu : « Nous devons continuer à tirer le maximum de ces qualités, tout en travaillant à gagner en régularité. Jusqu'à présent, nous n'étions pas satisfaits de certains aspects, mais je suis optimiste : nous proposerons un meilleur visage au cours de la période à venir. »