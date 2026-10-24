Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, semblait abattu après la défaite de son club à domicile, au milieu de ses supporters, face à Tottenham, deux buts à zéro, en Premier League.

Le gardien Mike Penders a marqué contre son camp, et Mathys Tel a ajouté un superbe but, offrant à Tottenham une soirée inoubliable à Stamford Bridge.

Le site Football London a publié les déclarations d'Alonso lors de la conférence de presse, où il a dit : « Nous sommes certainement déçus par le résultat et par la prestation. Nous avons parlé à la mi-temps, et j'avais le sentiment que le match se jouerait sur les buts, et plus précisément sur le premier but. »

Il a poursuivi : « La seconde mi-temps a été équilibrée, avec quelques demi-occasions de leur côté, et quelques occasions similaires du nôtre. Dès que nous avons encaissé le premier but, tout a changé. »

Il a souligné : « Presque juste après, au moment où nous voulions réagir, le carton rouge de Cole Palmer est arrivé, et les choses ont pris la direction opposée. Nous aurions peut-être pu livrer une meilleure prestation, c'est donc un grand match qui mérite réflexion et analyse, d'autant plus que nous avons affronté un adversaire solide. »

Il a expliqué : « Ce match peut-il être une leçon pour Cole Palmer, puisqu'il a peut-être eu de la chance de ne pas être expulsé lors de l'action sur Mateus Fernandes ? Je n'ai pas revu les deux actions à la télévision, mais d'après ce qu'on m'a rapporté, il est probable que l'arbitre ait pris la bonne décision. »

Il a insisté : « Quand on encaisse un but et qu'on est mené 0-1 avec probablement 15 à 20 minutes restantes, nous devons continuer à aborder le match de la bonne manière. J'ai besoin de revoir l'action pour pouvoir en parler avec Palmer, mais c'est assurément une expérience dont il devra tirer des leçons à l'avenir. »

Il a fait remarquer : « Je pense que Cole Palmer, lorsqu'il est concentré sur le match et qu'il prend du plaisir à jouer, se trouve dans une disposition différente. Mais aujourd'hui, après le premier but que nous avons encaissé, c'était un moment qui appelait à garder son calme et à faire preuve de maturité, et cela vaut pour tout le monde. »

Au sujet de la blessure de João Pedro, il a commenté : « Nous ne savons pas encore à quel point c'est grave, car il souffre d'un important épanchement de liquide. Il a ressenti la blessure hier, et nous devrons probablement attendre demain pour effectuer les examens, afin de pouvoir cerner pleinement la situation et la gravité de la blessure. »

Il a dit : « Comment gérer un jeune gardien comme Mike Penders et l'aider à surmonter une erreur de ce type ? Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble, et gérer les erreurs et les dépasser fait partie du travail, cela s'applique à moi personnellement comme à tout le monde. »

Il a conclu : « Nous soutenons Mike, et nous soutenons également le reste de l'effectif. Il tirera les leçons de cette erreur, et il voudra prouver sa capacité à livrer une meilleure prestation, et nous devons nous aussi montrer notre capacité à nous améliorer et à livrer une meilleure prestation. »

Xabi Alonso avait affirmé lors de la conférence de presse d'avant-match que le Belge Mike Penders ressemblait beaucoup à son compatriote Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid.