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FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP
Traduit par

Alonso refuse de blâmer le « successeur de Courtois » après sa bourde

Chelsea vs Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League
X. Alonso
T. Courtois
M. Penders
C. Palmer
Angleterre

Nous ne connaissons pas la gravité de la blessure de João Pedro

Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, semblait abattu après la défaite de son club à domicile, au milieu de ses supporters, face à Tottenham, deux buts à zéro, en Premier League.

Le gardien Mike Penders a marqué contre son camp, et Mathys Tel a ajouté un superbe but, offrant à Tottenham une soirée inoubliable à Stamford Bridge.

Le site Football London a publié les déclarations d'Alonso lors de la conférence de presse, où il a dit : « Nous sommes certainement déçus par le résultat et par la prestation. Nous avons parlé à la mi-temps, et j'avais le sentiment que le match se jouerait sur les buts, et plus précisément sur le premier but. »

Il a poursuivi : « La seconde mi-temps a été équilibrée, avec quelques demi-occasions de leur côté, et quelques occasions similaires du nôtre. Dès que nous avons encaissé le premier but, tout a changé. »

Il a souligné : « Presque juste après, au moment où nous voulions réagir, le carton rouge de Cole Palmer est arrivé, et les choses ont pris la direction opposée. Nous aurions peut-être pu livrer une meilleure prestation, c'est donc un grand match qui mérite réflexion et analyse, d'autant plus que nous avons affronté un adversaire solide. »

Il a expliqué : « Ce match peut-il être une leçon pour Cole Palmer, puisqu'il a peut-être eu de la chance de ne pas être expulsé lors de l'action sur Mateus Fernandes ? Je n'ai pas revu les deux actions à la télévision, mais d'après ce qu'on m'a rapporté, il est probable que l'arbitre ait pris la bonne décision. »

Il a insisté : « Quand on encaisse un but et qu'on est mené 0-1 avec probablement 15 à 20 minutes restantes, nous devons continuer à aborder le match de la bonne manière. J'ai besoin de revoir l'action pour pouvoir en parler avec Palmer, mais c'est assurément une expérience dont il devra tirer des leçons à l'avenir. »

Il a fait remarquer : « Je pense que Cole Palmer, lorsqu'il est concentré sur le match et qu'il prend du plaisir à jouer, se trouve dans une disposition différente. Mais aujourd'hui, après le premier but que nous avons encaissé, c'était un moment qui appelait à garder son calme et à faire preuve de maturité, et cela vaut pour tout le monde. »

Au sujet de la blessure de João Pedro, il a commenté : « Nous ne savons pas encore à quel point c'est grave, car il souffre d'un important épanchement de liquide. Il a ressenti la blessure hier, et nous devrons probablement attendre demain pour effectuer les examens, afin de pouvoir cerner pleinement la situation et la gravité de la blessure. »

Il a dit : « Comment gérer un jeune gardien comme Mike Penders et l'aider à surmonter une erreur de ce type ? Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble, et gérer les erreurs et les dépasser fait partie du travail, cela s'applique à moi personnellement comme à tout le monde. »

Il a conclu : « Nous soutenons Mike, et nous soutenons également le reste de l'effectif. Il tirera les leçons de cette erreur, et il voudra prouver sa capacité à livrer une meilleure prestation, et nous devons nous aussi montrer notre capacité à nous améliorer et à livrer une meilleure prestation. »

Xabi Alonso avait affirmé lors de la conférence de presse d'avant-match que le Belge Mike Penders ressemblait beaucoup à son compatriote Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid.

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