Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, a affirmé que l'Argentin Enzo Fernandez avait affiché « un très bon comportement » depuis son retour dans l'équipe, alors que les spéculations se poursuivent sur l'avenir du milieu de terrain durant la fenêtre de transferts estivale.

Alonso a déclaré que Fernandez était actuellement concentré avec Chelsea et se préparait à disputer le match d'ouverture de l'équipe en Premier League face à Fulham, lundi prochain, assurant que le club était satisfait de ce que le joueur apportait pendant la période de préparation de la nouvelle saison.

Chelsea était parvenu, fin mai dernier, à un accord avec l'agent de Fernandez, Javier Bastoni, prévoyant d'autoriser le joueur à partir contre 120 millions de livres sterling, avec le 14 août comme date limite pour présenter toute offre officielle.

Mais la date limite est passée sans qu'aucune offre officielle ne soit parvenue, Chelsea ayant alors fait comprendre à l'entourage du joueur que Fernandez n'était pas à vendre lors de la fenêtre de transferts actuelle.

Alonso : Enzo est un joueur de Chelsea

Lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce jeudi, Alonso a été interrogé sur la question de savoir si Fernandez resterait à Stamford Bridge à la fermeture du marché des transferts, le 1er septembre.

L'entraîneur espagnol a répondu : « Enzo est un joueur de Chelsea. Nous sommes contents de lui, et il se prépare pour le match de lundi. »

Alonso a ajouté, selon les propos rapportés par la radiotélévision britannique « BBC », que le joueur âgé de 25 ans s'était « très bien intégré » depuis son retour au sein du groupe après la Coupe du monde, soulignant qu'il « s'entraînait très bien ».

Il a poursuivi : « Je le vois adopter un très bon comportement, et c'est ce que nous voulons. »

Manchester City guette la situation de Fernandez

Malgré les affirmations d'Alonso, l'avenir de Fernandez reste au centre de l'attention, dans la mesure où Manchester City souhaite recruter le milieu de terrain argentin.

Manchester City cherche à renforcer son entrejeu après le transfert de Rodri à Barcelone et le départ de Bernardo Silva à l'issue de son contrat, tandis que le club estime que Chelsea reste ouvert à la possibilité de conclure l'affaire.

Manchester City mène également des négociations avancées pour un transfert d'une valeur de 85 millions de livres sterling en vue d'engager le milieu de terrain marocain Ayoub Bouaddi.

La relation de Fernandez avec les supporters de Chelsea sous la loupe

La situation de Fernandez s'est également compliquée en raison de sa relation avec les supporters de Chelsea, après qu'il a été la cible de sifflets au moment de son entrée en jeu lors de la victoire amicale contre la Real Sociedad sur le score de 3-1 samedi dernier, alors que d'autres supporters lui ont répondu par des applaudissements et des chants en son honneur.

Cette réaction mitigée du public s'est répétée à chaque touche de balle du joueur pendant le match.

En revanche, Chelsea a montré son attachement à Fernandez en lui confiant le brassard de capitaine après son entrée en remplacement de Reece James lors de la dernière rencontre.

Plus tôt cet été, Fernandez avait tenté d'assurer son transfert au Real Madrid, mais ses démarches n'ont pas abouti, avant que le club espagnol ne démente par la suite tout intérêt pour le joueur.

Des rapports espagnols indiquent que Chelsea reste secrètement ouvert à une vente de Fernandez, et que le club a fait appel à l'agent Jorge Mendes, qui représente aussi l'ailier de l'équipe Pedro Neto, pour aider à sceller l'avenir du joueur.

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