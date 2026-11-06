Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, s'est exprimé sur plusieurs dossiers majeurs au sein de l'équipe, à commencer par la décision d'écarter Cole Palmer de la liste de la sélection d'Angleterre, tout en dévoilant les dernières nouvelles médicales concernant les blessés de Chelsea et leur disponibilité pour les prochaines rencontres.

Ces propos ont été tenus lors de la conférence de presse qu'Alonso a donnée ce vendredi, à l'approche du déplacement à Sunderland dimanche prochain, dans le cadre de la dixième journée de Premier League, où Chelsea occupe la quatrième place avec 16 points, à 8 points d'Arsenal, leader du classement.

À propos de son positionnement sur un éventuel échange avec Palmer concernant la décision de Thomas Tuchel, sélectionneur de l'Angleterre, d'écarter Palmer en raison de son absence lors de plusieurs rassemblements précédents, Alonso a déclaré, selon les propos rapportés par le site « Sky Sports » : « Nous n'avons pas abordé ce sujet, toute notre concentration était tournée vers notre match de dimanche. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce que propose Cole, nous constatons qu'il prend du plaisir dans son travail et qu'il s'accorde parfaitement avec les autres éléments offensifs. Il aide également l'équipe à progresser et à s'améliorer pour atteindre nos objectifs, tout en sachant pertinemment que tout cela demande du temps. Je suis très content de sa qualité, de son état d'esprit et de son influence positive sur le reste de ses coéquipiers. »

En réponse à une question sur un éventuel regret lié à l'absence de Palmer lors du précédent rassemblement international, ou à son désir de jouer pour la sélection de son pays, l'entraîneur espagnol a insisté sur le fait que le travail interne du club constitue la priorité : « Nous n'avons pas évoqué ces détails. Nous disputons nos matchs et nous nous concentrons uniquement sur les affaires de Chelsea, sur la manière de faire progresser les performances et de l'aider à être plus influent dans les rencontres. Nous parlons uniquement de Chelsea, nous avons déjà assez à faire au club, et nous devons rester concentrés chaque week-end. C'est le domaine dans lequel je peux avoir une influence et dont je peux parler. »

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Quant à son évaluation de la période actuelle que traverse le joueur et de sa façon de gérer la pression, Alonso a affirmé : « Cole doit se concentrer sur le fait de produire un bon football et de prendre du plaisir à jouer avec Chelsea. Nous avons déjà discuté du carton rouge après le match face à Tottenham, mais la plupart des autres sujets tournent autour du match, du football et de la manière dont nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. »

Concernant la nature de sa relation avec les staffs techniques des sélections nationales et la question de savoir s'il demande aux joueurs de se retirer, Alonso a exposé clairement sa position : « Non, je ne l'ai jamais demandé. Lorsqu'un joueur est pleinement prêt physiquement, il devient sélectionnable, et lorsqu'il ne l'est pas, nous essayons de fournir au staff médical de la sélection les informations appropriées pour décider ensemble. Parfois, une convocation peut ne pas être dans l'intérêt du joueur. Par exemple, Anselmino a été convoqué par la sélection d'Argentine après s'être entraîné de meilleure façon au cours des dix derniers jours, et il est très important pour lui de recevoir sa première convocation. Il en va de même pour les autres joueurs. »

Au sujet de la condition physique du milieu de terrain vedette Moisés Caicedo, Alonso a déclaré : « Après le dernier match, Moisés a souffert de quelques petits problèmes, et nous prévoyons d'examiner plusieurs cas médicaux demain. Caicedo fait partie de ces cas. Il s'agit davantage d'une sensation d'inconfort que d'une blessure directe au mollet. »

Alonso a également évoqué la situation du duo Maxence Lacroix et João Pedro : « Nous ne pensons pas qu'ils soient disponibles pour le match de demain. Nous verrons comment se déroulera leur phase de récupération et les progrès qu'ils réaliseront après la trêve internationale de deux semaines. Je donnerai des informations complémentaires avant la rencontre face à Leeds. »

Quant à la situation définitive du gardien Emiliano Martínez et à la décision concernant sa participation, Alonso a déclaré : « Nous avons la dernière séance d'entraînement avant la rencontre de dimanche et nous prendrons notre décision à ce moment-là, mais il s'entraîne très bien. C'est formidable qu'Emi ait fourni un gros effort pour être prêt à revenir. Son retour est en avance sur le calendrier prévu pour qu'il fasse partie de l'équipe, et demain nous procéderons au dernier examen afin de prendre la décision finale dimanche. »