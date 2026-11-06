Xabi Alonso, le manager de Chelsea, s'est exprimé sur plusieurs dossiers importants au sein de l'équipe, à commencer par la décision d'écarter Cole Palmer de la liste de la sélection anglaise, tout en dévoilant les dernières nouvelles médicales concernant les blessés des Blues et la situation en vue des prochaines rencontres.

Cela intervient lors de la conférence de presse tenue par Alonso ce vendredi, consacrée au match face à Sunderland dimanche prochain, dans le cadre des rencontres de la dixième journée de Premier League, où les Blues occupent la quatrième place avec 16 points, à 8 points d'Arsenal, leader du classement.

Au sujet de sa position quant à une éventuelle discussion avec Palmer concernant la mise à l'écart de ce dernier par Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, en raison de son absence lors de plusieurs rassemblements précédents, Alonso a déclaré, selon les propos rapportés par le site « Sky Sports » : « Nous n'avons pas abordé ce sujet, toute notre concentration était tournée vers notre match à venir dimanche. Nous sommes très satisfaits de ce que propose Cole, nous voyons qu'il prend plaisir dans son travail et qu'il s'accorde parfaitement avec le reste des éléments offensifs. Il aide également l'équipe à progresser et à s'améliorer pour atteindre nos objectifs, tout en sachant pertinemment que tout cela demande un peu de temps. Je suis très content de sa qualité, de sa mentalité et de son influence positive sur le reste de ses coéquipiers. »

Interrogé sur un éventuel regret concernant l'absence de Palmer lors du dernier rassemblement international, ou sur le désir du joueur de porter les couleurs de sa sélection, le technicien espagnol a insisté sur le fait que le travail interne du club est la priorité : « Nous n'avons pas abordé ces détails. Nous disputons les matchs et nous nous concentrons uniquement sur les affaires de Chelsea, sur la manière de développer son jeu et de l'aider à être plus influent dans les rencontres. Nous parlons seulement de Chelsea, nous avons déjà suffisamment de travail au club, et nous devons nous concentrer chaque week-end : c'est le domaine dans lequel je peux avoir une influence et dont je peux parler. »

Prochains matchs SUN Premier League 09:00 CHE

Concernant son évaluation de la phase actuelle que traverse le joueur et sa façon de gérer la pression, Alonso a déclaré : « Cole doit se concentrer sur un bon football et prendre du plaisir à jouer avec Chelsea. Nous avons déjà parlé du carton rouge après le match contre Tottenham, mais la plupart des autres choses sont centrées sur le match, le football et la façon dont nous pouvons donner le meilleur. »

Au sujet de la nature de sa relation avec les staffs techniques des sélections nationales et de la question de savoir s'il demande aux joueurs de se retirer, Alonso a clarifié sa position : « Non, je ne l'ai jamais demandé. Lorsqu'un joueur est pleinement prêt physiquement, il devient convocable, et lorsqu'il ne l'est pas, nous essayons de fournir au staff médical de la sélection les informations appropriées afin de décider ensemble. Parfois, la convocation peut ne pas être dans l'intérêt du joueur. Par exemple, Anselmino a été convoqué en sélection argentine après s'être mieux entraîné au cours des dix derniers jours : il est très important pour lui de recevoir sa première convocation, et il en va de même pour les autres joueurs. »

En ce qui concerne la condition physique du milieu de terrain vedette Moises Caicedo, Alonso a indiqué : « À la suite du dernier match, Moises a souffert de quelques petits problèmes, et nous prévoyons d'examiner plusieurs cas médicaux demain, Caicedo étant l'un d'entre eux. Il s'agit davantage d'une sensation d'inconfort que d'une blessure directe au mollet. »

Alonso a aussi évoqué la situation du duo Maxence Lacroix et Joao Pedro : « Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient disponibles pour le match de demain. Nous verrons comment se déroulera leur phase de récupération et les progrès qu'ils réaliseront après la trêve internationale de deux semaines, et je donnerai de nouvelles informations avant la rencontre face à Leeds. »

Quant à la situation définitive du gardien Emiliano Martinez et à la décision concernant sa participation, Alonso a déclaré : « Nous avons la dernière séance d'entraînement avant la rencontre de dimanche et nous prendrons notre décision à ce moment-là, mais il s'entraîne très bien. C'est formidable qu'Emi ait fourni autant d'efforts pour être prêt à faire son retour. Son retour a devancé le calendrier prévu pour qu'il fasse partie de l'équipe, et demain nous procéderons au dernier examen afin de prendre la décision finale dimanche. »