Alonso dévoile le secret de la belle performance de Lavia face à Manchester United

Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, a confirmé que le club commençait enfin à voir la meilleure version du milieu de terrain Romeo Lavia, soulignant que le joueur était désormais en bonne forme après avoir surmonté ses problèmes récurrents de blessures.

Le joueur de 22 ans a longtemps souffert de problèmes physiques depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Southampton en 2023, et il n'avait pas pu disputer un match officiel complet de 90 minutes sous le maillot de Chelsea, jusqu'à la confrontation face à Liverpool en Carabao Cup la semaine dernière.

Mais Lavia a poursuivi sur sa lancée et a disputé l'intégralité du match pour la deuxième fois en seulement quatre jours, après avoir livré une performance remarquable lors de la victoire de Chelsea face à Manchester United sur le score de 2-0.

Alonso a déclaré, dans des propos recueillis par le site officiel de Chelsea : « Nous savons que Romeo se sent mieux, qu'il est devenu plus fort et plus confiant dans sa capacité à disputer davantage de minutes et à supporter une charge plus importante. »

Il a ajouté : « Il est passé de disputer l'intégralité du match à Anfield à livrer cette performance avec une telle énergie face à Manchester United, en moins de 72 heures. Parfois, l'aspect mental est plus important que les capacités physiques, et Lavia est désormais dans un bon état d'esprit. »

Alonso possède une grande expérience dans la gestion du rythme du milieu de terrain, après avoir joué au plus haut niveau sous les maillots de Liverpool, du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne, et il a donc tenu à saluer la prestation de Lavia face à Manchester United.

L'entraîneur de Chelsea a poursuivi : « C'était une performance de très haut niveau. Au cours des trois dernières semaines, j'ai vu Romeo offrir son meilleur niveau. »

Il a continué : « Sa prestation a été extrêmement complète du point de vue d'un milieu de terrain. Il a apporté beaucoup de bonnes choses, et je suis heureux pour lui, car il mérite de grands éloges. »

Il a complété : « Il a fait beaucoup de choses correctement, et il a toujours été le trait d'union entre la ligne défensive et les joueurs offensifs, il a également réussi à changer le sens du jeu, a pris de nombreuses bonnes décisions et a fait preuve d'un grand dynamisme et d'un véritable esprit de compétition. »

Alonso a conclu : « Il ne s'agit pas seulement de ce match, mais il offre un très bon niveau au cours des deux ou trois dernières semaines, et je suis très heureux pour lui. »