Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, n'a pas cherché d'excuses après la défaite de son équipe face à Sunderland sur le score d'un but à zéro, reconnaissant que ses joueurs n'avaient pas affiché le niveau attendu, que ce soit sur le plan défensif ou offensif.

La décision d'accorder le penalty, que Sunderland a transformé pour inscrire le but de la victoire, a suscité une vive polémique, après que l'arbitre a estimé que Levi Colwill avait fait tomber Brian Brobbey.

Le gardien de Chelsea, Mike Penders, a critiqué la décision d'accorder le penalty, déclarant au réseau Sky Sports : « Pour moi, ce n'était pas penalty. Il l'a à peine touché, et je pense que c'était plutôt l'inverse, c'est lui qui l'a retenu. »

Le journal Metro a publié les déclarations d'Alonso, qu'il a faites à la BBC, où il a déclaré : « Je n'ai pas revu l'action. Je n'ai rien à dire au sujet de l'arbitre. C'est une faute de notre part, et nous aurions pu livrer une meilleure prestation. »

Il a ajouté : « Je pense que c'est une action qu'il aurait pu mieux défendre. C'est notre faute. »

Alonso a exprimé son admiration pour la prestation de Brobbey tout au long du match, non seulement parce qu'il a obtenu le penalty, mais aussi parce qu'il a estimé que ses défenseurs auraient pu mieux gérer l'attaquant néerlandais puissant physiquement.

Alonso a expliqué : « Par des contre-attaques qui sont parties presque de rien, il a réussi à se procurer deux occasions, en plus du penalty qu'il a obtenu. Mais nous nous étions préparés à cela, nous avons tenté d'y faire face, et nous aurions pu livrer une meilleure prestation. »

Il a ajouté : « Ce n'est pas un joueur impossible à arrêter. On peut l'arrêter, mais cela demande de défendre mieux que nous ne l'avons fait aujourd'hui. »

Il est clair que l'ancien entraîneur du Real Madrid n'a pas apprécié ce qu'il a vu de ses défenseurs, et il s'est également montré frustré par la prestation des joueurs de la ligne d'attaque.

Il a déclaré : « Je pense que nous ne méritions probablement pas plus d'un point. Honnêtement, il ne s'est pas passé grand-chose. Nous n'en avons pas fait assez pour mériter la victoire. »

Il a poursuivi : « Nous avons affronté une équipe qui défend en bloc bas, et nous avons manqué de patience, de qualité et de créativité dans le dernier tiers du terrain pour nous créer davantage d'occasions. Nous aurions dû être plus réguliers dans le déplacement du ballon d'un côté à l'autre, mais nous ne l'avons pas fait suffisamment. »

Lorsqu'on a fait remarquer à Alonso que la supériorité physique de Sunderland lui avait permis d'imposer sa puissance aux joueurs de Chelsea, l'entraîneur a répondu : « Nous n'avons pas subi de domination physique. Il y a eu des situations que nous aurions pu mieux défendre, et d'autres que nous aurions pu mieux exploiter en attaque. »