Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, a donné une estimation du délai de retour de son gardien Emiliano Martinez, après que celui-ci a été victime d'une terrible blessure à la tête lors de la victoire 2-0 contre Everton.

Martinez a été transporté d'urgence à l'hôpital, à la suite d'un choc violent et douloureux avec Jarrad Branthwaite, défenseur d'Everton, les têtes des deux joueurs s'étant heurtées alors que Martinez sortait de ses cages pour capter un centre aérien.

Le gardien argentin a reçu de l'oxygène sur la pelouse, avant d'être évacué sur une civière plus de 8 minutes après le choc. Alonso a confirmé, après le match, que le gardien était conscient.

Martinez a subi une opération réussie après le choc, et il a publié des nouvelles de son état depuis son lit d'hôpital via son compte Instagram, dans lesquelles il a indiqué qu'il s'attendait à revenir d'ici quelques semaines.

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Le journal The Independent a rapporté les propos d'Alonso, lors de la conférence de presse du match entre Chelsea et Tottenham, ce samedi, où il a déclaré : « L'état de Martinez s'améliore. Il a été opéré, et il se sent mieux de jour en jour, mais nous devons encore patienter. »

Il a poursuivi : « Il aura besoin de quelques semaines. Nous espérons que le délai sera plus court que prévu, mais nous devons attendre. Le point positif, c'est qu'il se sent mieux. Il doit écouter l'avis des médecins et des chirurgiens qui ont suivi son cas, mais étant donné que la blessure était grave, son état est bon. »

L'absence de Martinez ouvre la porte au gardien remplaçant Mike Penders, âgé de 21 ans, qui aura l'occasion de jouer régulièrement avec l'équipe au cours de la période à venir.

Cette occasion devrait débuter lorsque Chelsea accueillera son homologue de Tottenham.

Le gardien belge avait passé la saison dernière en prêt à Strasbourg, et il a disputé pour la première fois un match de Premier League, en tant que remplaçant, lors de la rencontre contre Everton au stade de Hill Dickinson.

Xabi Alonso a affirmé sa confiance dans la capacité du jeune gardien à assumer ses responsabilités et à se mettre en lumière.

Alonso a déclaré : « Il est prêt. Il s'entraîne bien, et il a disputé deux matchs de coupe durant lesquels il a montré qu'il possédait un bon niveau. Et lorsqu'il a joué contre Everton, il a montré sa personnalité et ses qualités, c'est pourquoi nous disposons d'un groupe de joueurs prêts à faire face à de telles situations. »

Des comparaisons avaient déjà été établies entre Penders et son compatriote Thibaut Courtois, ancien gardien de Chelsea, ce qu'Alonso reconnaît clairement.

L'entraîneur de Chelsea a déclaré : « Il y a beaucoup de similitudes, et pas seulement au niveau de la nationalité, mais aussi dans la morphologie, dans la capacité à utiliser les deux pieds et dans la supériorité dans les airs. »

Il a précisé : « J'ai aussi parlé avec Thibaut pendant la Coupe du monde, et je l'ai interrogé sur Mike. Il a lui-même dit qu'il voyait des similitudes entre eux. Nous devons l'aider et le soutenir, mais c'est le gardien de but sur lequel nous comptons pour le présent et pour l'avenir. »



