Xabi Alonso, le nouvel entraîneur espagnol de Chelsea, a dévoilé les grandes lignes de son plan pour retrouver le meilleur niveau de la vedette de l'équipe, Cole Palmer, lors de la nouvelle saison, affirmant que l'éclat du joueur constitue une condition essentielle à la réussite de toute l'équipe.

Palmer (24 ans) avait affiché des performances exceptionnelles lors de ses deux premières saisons sous le maillot des Blues à Stamford Bridge, avant que son niveau ne baisse et qu'il ne soit affecté par une chute de forme physique et par les blessures durant la saison 2025-2026. Ce déclin a entraîné son exclusion de la liste de la sélection anglaise qui a récemment participé à la Coupe du monde, et ce, deux ans seulement après avoir inscrit un but célèbre pour les Three Lions en finale de l'Euro 2024.

Après avoir disputé une préparation complète avant le début de la saison sous la direction d'Alonso, l'entraîneur espagnol s'est vu interroger, avant le match d'ouverture des Blues en Premier League contre Fulham lundi, sur la manière de recharger les batteries du jeune joueur. Il a répondu, dans des déclarations rapportées par le journal britannique « Daily Mail » : « La première étape doit être entièrement physique ; le joueur doit se sentir totalement rétabli et être prêt à 100 % afin de pouvoir donner le meilleur de lui-même sur le terrain. »

Alonso a ajouté, en précisant les contours de son plan : « Une fois qu'il aura atteint cet état de préparation et cette condition physique élevée, viendra le tour de la confiance en soi ; il a besoin de ressentir l'efficacité du système, de prendre du plaisir dans son style de jeu et d'assimiler ses responsabilités tactiques. Cole est un joueur véritablement exceptionnel, et si nous voulons présenter un grand Chelsea, nous avons besoin de voir Cole dans sa plus grande forme. C'est pourquoi nous travaillons à bâtir une structure tactique solide et stable qui garantisse que le ballon lui parvienne dans les espaces et aux moments opportuns, et il fera alors lui-même la différence. »

Palmer avait auparavant évoqué son exclusion du Mondial, affirmant que cette mise à l'écart lui avait donné une grande motivation pour prouver de nouveau ses capacités. Il a également révélé qu'Alonso avait tenu à prendre contact avec lui et à lui apporter un soutien psychologique dès l'annonce par l'entraîneur Thomas Tuchel de son exclusion de la sélection nationale, un geste qui a été grandement apprécié par le joueur.

Au sujet de la nature des premiers échanges qui ont eu lieu entre eux, Alonso a déclaré : « Je lui ai dit que cette saison représente une étape décisive pour tout le monde, et qu'il peut laisser une empreinte considérable dans cette grande année que nous cherchons à réaliser. Mais plus important encore, je voulais qu'il se sente en confiance et qu'il prenne du plaisir dans le football qu'il propose, et il est de notre devoir à tous de l'aider à y parvenir. »

De son côté, Palmer a confirmé son rétablissement complet des blessures, reconnaissant avoir disputé plusieurs matches la saison dernière sous l'effet de douleurs à la région du pubis, et qu'il « n'aurait pas dû jouer à ce moment-là ». Palmer a déclaré : « Je me sens en excellente forme désormais ; les sept semaines de vacances dont j'ai bénéficié cet été ont largement contribué à me remettre d'aplomb, et je suis totalement prêt à repartir de plus belle. »

Rappelons que Chelsea entame son parcours chargé de la saison 2026-2027 par un déplacement à Fulham lundi, avant de recevoir Luton Town au deuxième tour de la Coupe de la Ligue jeudi, puis d'affronter Brighton dimanche en Premier League.