Le match nul de Chelsea contre Hull City sur le score de 2-2 a permis aux Blues de porter leur total à 10 buts cette saison, mais l'équipe a également encaissé deux buts ou plus lors de chacun de ses quatre premiers matches en Premier League, et ce pour la première fois depuis 11 ans.

Jusqu'à présent, aucune équipe de Premier League n'a encaissé plus de buts que Chelsea cette saison, dont les filets ont tremblé à 9 reprises, à l'exception de Crystal Palace et d'Ipswich Town. Mais le problème est antérieur à l'arrivée de l'entraîneur Xabi Alonso : Chelsea a désormais disputé 20 matches consécutifs en championnat sans garder ses cages inviolées, une série qui s'étend depuis janvier dernier et qui constitue la plus longue de l'équipe depuis 65 ans. Alonso a résumé le sentiment général après la rencontre, affirmant que son équipe avait besoin de mieux rivaliser et d'éviter d'être « fragile » dans les duels.

Avec le brio offensif de Rodgers, Palmer et João Pedro cette saison, les Blues savent qu'ils doivent trouver des solutions défensives.

Alonso a déclaré, dans des propos rapportés par la BBC : « Nous avons eu une ou deux bonnes occasions d'inscrire le but de la victoire, mais nous n'avons pas su en profiter. »

Il a poursuivi : « Je ne suis pas satisfait. Nous pouvons offrir une meilleure prestation. Nous avons obtenu ce que nous méritions. Nous devons être plus solides et mieux maîtriser le jeu. Nous avons de nouveaux joueurs et un nouveau staff technique. C'est le processus que nous traversons. Je suis certain que nous parviendrons à mieux contrôler d'ici quelques mois. »

Cependant, l'entraîneur espagnol a précisé que la décision de passer à une défense à quatre n'était pas une solution aux récents problèmes défensifs, notant : « Vous pouvez dire que nous avons joué à trois ou à quatre défenseurs, mais la question porte sur le choix des joueurs, leurs caractéristiques et les postes où ils offrent leur meilleur niveau. »

Il a souligné : « Aujourd'hui, nous avons joué avec Malo Gusto, qui évoluait à de bons postes, cherchant à se démarquer, et sur le côté droit il assurait la liaison avec les autres joueurs. Le changement n'était donc pas si important à mes yeux. »

Il a ajouté que le remplacement de Hato entre les deux mi-temps était une décision tactique, avant de détailler ce qu'exige la résolution des problèmes de Chelsea.

Alonso a déclaré : « Tout cela peut être divertissant, mais j'espère qu'un jour vous direz que ce fut un match ennuyeux, que nous avons gagné et que nous n'avons pas offert ces moments de spectacle à l'adversaire. Mais il est certain que cela reproduit certains schémas dans lesquels nous tombons ; les corriger prendra du temps, ou nécessitera certains moments précis, lorsque nous menons au score, car il nous faut encore rivaliser et ne pas leur laisser l'occasion de revenir aussi facilement. Sur le premier but en particulier, nous aurions pu faire bien mieux. »

Il a insisté : « Nous avons été bien trop fragiles au moment où nous leur avons donné cet espoir, car jusque-là nous maîtrisions le match et nous nous créions des occasions, mais l'élan que nous avions a changé, et avec lui l'ambiance et le résultat de la rencontre. C'est un point que nous devons discuter et traiter, et nous nous améliorerons, mais cela affecte notre prestation à l'heure actuelle. »

Il a ajouté : « De manière générale, je pense que nous attaquons mieux que nous ne défendons, dans chaque aspect du jeu. Nous savons que c'est un sujet majeur et un axe de préoccupation prioritaire pour nous. Certes, nous n'avons disputé que 4 matches, mais je n'aime pas cette tendance en matière de buts encaissés, et nous devons offrir une prestation bien meilleure. Le jeu ouvert, les balles arrêtées, les longs ballons, la solidité et l'esprit de compétition : nous pouvons faire mieux. »